Am Samstagnachmittag, 16. August 2025, kam es in der Grazer Annenstraße zu einem Überfall auf einen Supermarkt. Ein bislang unbekannter Täter erzwang Bargeld aus einem Tresor und flüchtete anschließend mit einem E-Scooter.

Gegen 14.20 Uhr läutete der Täter am Lieferanteneingang des Marktes. Ein 23-jähriger Mitarbeiter öffnete die Tür und wurde sofort von einem maskierten Mann mit den Worten „Geld her!“ in die Lagerräume gedrängt. Der Angestellte übergab dem Täter Bargeld aus dem Tresor. Verletzt wurde niemand.

Nach derzeitigen Erkenntnissen verließ der Täter die Filiale mit einer bislang unbekannten Geldsumme und flüchtete auf einem dunklen E-Scooter. Eine Zeugenaussage deutet darauf hin, dass er in der St.-Georgen-Gasse in Richtung Orpheumgasse unterwegs war. Dort verlor sich seine Spur. Laut Polizei führte er eine graue Tragetasche mit der Aufschrift „Snipes“ (Titelbild) bei sich, in der er offenbar die Beute transportierte.

Beschreibung des Täters:

männlich

etwa 185 cm groß, schlanke Statur

auffallend blaue Augen, helle Hautfarbe

sprach Deutsch mit ausländischem Akzent (vermutlich aus dem ex-jugoslawischen Raum)

dunkle Kleidung, dunkle Wollhandschuhe

schwarze Sturmhaube oder Schlauchschal mit Kappe

bislang keine Hinweise auf eine Waffe

Die Polizei bittet um Hinweise von Personen, die am Samstag, 16. August, zwischen 14 und 15 Uhr im Bereich St.-Georgen-Gasse oder Orpheumgasse einen E-Scooter-Fahrer mit maskiertem Gesicht und der beschriebenen Tasche bemerkt haben.

Sachdienliche Informationen nimmt das Landeskriminalamt Steiermark unter 059 133/60 3333 entgegen.