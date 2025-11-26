Eine 31-jährige Grazerin gilt seit Sonntag, dem 23. November 2025, als vermisst. Die Ermittlungen des Landeskriminalamts Steiermark konzentrieren sich inzwischen auf ihren gleichaltrigen Ex-Partner. Der Mann wurde in Slowenien festgenommen. Vom Aufenthaltsort der Frau fehlt weiterhin jede Spur.

Angehörige und Arbeitskollegen meldeten die 31-Jährige als abgängig, nachdem sie nicht zur Arbeit erschienen war und telefonisch nicht erreicht werden konnte. Die Frau gilt als äußerst zuverlässig, weshalb sofortige Ermittlungen eingeleitet wurden.

Schnell ergaben sich Hinweise auf ihren Ex-Freund. Laut Polizei könnte er mit dem Verschwinden der Frau in Verbindung stehen. Der 31-Jährige war zunächst nicht erreichbar und dürfte mehrmals mit seinem Pkw nach Slowenien gefahren sein.

Am Montagabend, dem 24. November, meldeten die slowenischen Behörden einen brennenden Pkw auf dem Parkplatz eines Casinos nahe der Grenze. Es handelte sich um das Fahrzeug des Verdächtigen. Die Polizei fand den Mann wenige Meter entfernt und nahm ihn fest. Österreich stellte inzwischen ein Auslieferungsersuchen.

Die Suche nach der vermissten 31-Jährigen läuft weiter. Das Landeskriminalamt Steiermark führt umfangreiche Ermittlungen, um den Aufenthaltsort der Frau zu klären.

Ermittlungen erweitert: Zwei weitere Festnahmen – Suche bleibt erfolglos

Heute nahm die Polizei in Österreich zwei weitere Männer fest, die zum familiären Umfeld des Hauptverdächtigen gehören. Beide befinden sich in Polizeigewahrsam und werden derzeit einvernommen.

Die Spurensicherung am ausgebrannten Pkw des Exfreundes brachte keine Hinweise auf den Verbleib der vermissten 31-Jährigen.

Die Ermittlungen laufen parallel in Österreich und Slowenien, zwischen den Behörden besteht ein intensiver Austausch. Mehrere Suchaktionen auf slowenischem Gebiet blieben bisher erfolglos und werden morgen fortgesetzt.

In sozialen Medien und auf verschiedenen Plattformen kursieren Gerüchte, wonach die Vermisste bereits in Slowenien gefunden worden sei. Die steirische Polizei stellt klar, dass sie dieses Gerücht nicht bestätigen kann.