Am Samstagabend, dem 22. November 2025, wurden zwei Zwölfjährige verletzt, als ein gefundener Böller unvermittelt explodierte.

Nach ersten Erkenntnissen waren die beiden Burschen gegen 17:20 Uhr zu Fuß im Bezirk Gries unterwegs, als sie den pyrotechnischen Gegenstand entdeckten. Einer der beiden wollte den Fund offenbar ausprobieren und entzündete den Böller. Dieser detonierte noch in seiner Hand.

Der Zwölfjährige erlitt dabei schwere Verletzungen an der rechten Hand. Sein Freund, der daneben stand, wurde durch die Explosion leicht verletzt. Beide Kinder brachte man nach der Erstversorgung ins LKH Graz, Kinderklinik.

Die Polizei ermittelt nun, woher der Böller stammt und wie er an den Fundort gelangte.