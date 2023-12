Öffis in Graz zu Silvester

In Graz fahren in der Silvesternacht die Grazer Linien durch. Alle Linien mit Abendverkehr verkehren zunächst im 30-Minuten-Takt von 23:30 Uhr bis 1:30 Uhr und danach bis 4:30 Uhr im Stundentakt durch. In der Silvesternacht verkehren aber keine Nachtbusse.

Zwischen ca. 19:30 Uhr und 1:30 Uhr wird ein Schienenersatzverkehr wegen des Silvesterspektakels am Grazer Hauptplatz eingerichtet:

Straßenbahn

Aufgrund des Silvesterspektakels und der Sperre des Hauptplatzes sowie der Herrengasse sind von Sonntag, dem 31. Dezember 2023, ab etwa 19:30 Uhr bis Montag, dem 1. Januar 2024, bis 1:30 Uhr Ersatzverkehre für die Straßenbahnlinien 1, 23, 4, 5, 6 und 7 geplant.

Die betroffenen Straßenbahnlinien werden während dieses Zeitraums wie folgt verkehren:

Linie 1: Mariatrost – Jakominiplatz

Linie 3/5: Krenngasse – Jakominiplatz – Puntigam

Linie 6/4: St. Peter – Jakominiplatz – Liebenau

Linie 7: LKH Med Uni – Jakominiplatz

Linie 1/7: Eggenberg/UKH – Asperngasse – Wetzelsdorf

Linie 4/6: Reininghaus – Daungasse – Smart City

Für die ausgesetzten Streckenabschnitte wird ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet:

Linie E5: Jakominiplatz – Andritz (ersetzt die Linie 5)

Linie E: Jakominiplatz – Hauptbahnhof – Asperngasse (ersetzt die Linien 1, 4, 6 und 7)

Es wird empfohlen, sich auf die folgenden Ersatzhaltestellen zu orientieren:

Die Haltestelle „Grazerstraße“ wird zur Haltestelle „Gleispachgasse“ der Linien 41, 52 und 53 verlegt.

Die Haltestelle „Keplerbrücke“ in Richtung Jakominiplatz wird bei der Haltestelle der Buslinien 58 und 63 in Richtung Hauptbahnhof eingerichtet.

Die Haltestelle „Schlossbergplatz“ in Richtung Andritz wird auf Höhe des Durchgangs zum Schlossbergplatz am Kaiser Franz Josef Kai eingerichtet.

Die Haltestelle „Schlossbergbahn“ wird gegenüber der Straßenbahnhaltestelle am Kaiser-Franz-Josef-Kai eingerichtet.

Die Haltestellen „Schlossbergbahn“ und „Schlossbergplatz“ in Richtung Puntigam werden bei der Haltestelle „Südtiroler Platz/Kunsthaus“ am Lendkai vor dem Kunsthaus eingerichtet.

Die Haltestelle „Hauptplatz-Congress“ wird in Richtung Jakominiplatz bei der Haltestelle „Andreas-Hofer-Platz“ der Buslinie 67/67E eingerichtet.

Die Linie E verläuft ab Jakominiplatz über Neutorgasse, Andreas Hofer Platz, Tegetthoff-Brücke, Belgiergasse, Annenstraße, Hauptbahnhof (Straßenbahnhaltestelle), Eggenberger Straße zur Endhaltestelle Asperngasse. In umgekehrter Richtung fährt die Linie E von der Endhaltestelle Asperngasse über Laudongasse, Daungasse, Asperngasse, Eggenberger Straße, Hauptbahnhof (Straßenbahnhaltestelle), Annenstraße, Belgiergasse, Andreas-Hofer-Platz, Neutorgasse, Radetzkystraße zum Jakominiplatz.

Von 1.30 Uhr bis 4.30 Uhr am 1.1.2024 fahren die Straßenbahnlinien alle 60 Minuten diese Linien:

Linie 1: Mariatrost – Eggenberg/UKH

Linie 23: Wird durch die verlängerte Linie 60 im Abschnitt Jakominiplatz – Krenngasse ersetzt

Linie 4: Reininghaus – Liebenau

Linie 5: Andritz – Puntigam

Linie 6: St. Peter – Smart City

Linie 7: LKH Med Uni – Wetzelsdorf

Bus

Folgende Buslinien fahren um 23:30, 0:00, 0:30, 1:00 und 1:30 Uhr sowie danach im Stundentakt bis 4:30 Uhr: 31E, 32 (bis Unterpremstätten), 34, 39, 40, 41E kombiniert mit 52E, 53, 58, 60 (verlängert bis Jakominiplatz ab 2:30 Uhr), 62, 63, 64E, 65A, 66, 67E, 74, 82.

Linie 41E: Die Linie 41E fährt über die Ziegelstraße (statt 52E) zum Dürrgrabenweg.

In der Silvesternacht gibt es Anbindungen an die Nachtbusse in die Grazer Umlandgemeinden jeweils zu den Straßenbahnen ab Jakominiplatz:

N3 nach Pachern P+R: Linie 72 ab Schulzentrum St. Peter um 0:41, 1:41 und 2:41 Uhr

N4 nach Dörfla: Linie 74 ab Liebenau Murpark um 0:47, 1:47 und 2:47 Uhr

N5 nach Unterpremstätten Zentrum: Linie N5 ab Puntigam um 0:49, 1:49 und 2:49 Uhr

N6 nach Unterpremstätten Zentrum: Buslinie 32 ab Jakominiplatz von 23:00 bis 4:30 Uhr weiter bis Unterpremstätten

Schloßbergbahn

31. Dezember: 10 – 02 Uhr

1. Jänner: 10 – 24 Uhr

Schloßberglift

31. Dezember: ab 8 Uhr (durchgehender Betrieb)

1. Jänner: 0 Uhr – 0.30 Uhr am 2. Jänner

Schöckl Seilbahn

31. Dezember: 9 – 19 Uhr

1. Jänner: 9 – 16.30 Uhr

Mehr zum Thema: Silvester auf dem Schöckl verbringen