Silvester auf dem Schöckl verbringen

Die Schöckl-Seilbahn ist am 31.12.2023 von 9 bis 19 Uhr in Betrieb. Am 1.1.2024 fährt die Seilbahn von 9 bis 16.30 Uhr. Die Berg & Talfahrt mit der Seilbahn kostet für Erwachsene 16,9 €.

Vermutlich werden Silvester-Feuerwerke in der Steiermark vom Schöckl aus gesehen, nur unter sehr idealen Wetterbedingungen zu sehen sein.

Der Alpengasthof am Schöckl hat am 31.12. von 06:30 – 19 Uhr geöffnet, anschließend wird im Freien gefeiert.