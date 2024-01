Silvesterbilanz der steirischen Polizei: 674 Einsätze – viele Brände

Zahlreiche Anzeigen nach dem Pyrotechnikgesetz, mehrere Kleinbrände offenbar durch pyrotechnische Gegenstände verursacht und ein Brand in einem Grazer Lokal mit mehreren verletzten Personen und einem Todesopfer, scheinen in der vorläufigen Bilanz der Polizei in der Silvesternacht auf.