Brand in Grazer Innenstadtlokal Stern: Eine junge Frau verstorben

Zum Jahreswechsel hat es in Graz eine Tragödie gegeben. In den frühen Morgenstunden des Neujahrestages brach in einem Lokal in der Grazer Innenstadt ein Brand aus. 21 Personen wurden verletzt, eine Person erlitt tödliche Verletzungen. Zeugen des Vorfalls oder Personen, die unmittelbar danach am Brandort anwesend waren und sachdienliche Hinweise geben können, werden ersucht, sich bei der Polizei zu melden.