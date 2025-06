Auto brannte in Tiefgarage einer Wohnhausanlage in der Froschaugasse

Am 31. Mai 2025 wurde die Berufsfeuerwehr Graz kurz vor Mitternacht zu einem Brand in einer Tiefgarage einer Wohnhausanlage in die Froschaugasse im Bezirk Jakomini gerufen.

Unter schwerem Atemschutz konnte der Brand, der im Motorraum seinen Ausgang fand, mittels C-Rohr binnen weniger Minuten nach dem Eintreffen der Feuerwehr gelöscht werden.

Aufwendig gestalteten sich die Entrauchungsmaßnahmen. Unter Einsatz von vier Hochleistungslüftern wurde die Tiefgarage belüftet und vom Brandrauch befreit. Dieser wurde über die im Innenhof der Wohnanlage befindlichen Entrauchungsöffnungen abgeleitet.

Wohnungseigentümer wurden angewiesen ihre Fenster zu schließen, um eine Rauchverschleppung in einzelne Wohnungen zu verhindern.

Danach konnten die Sicherungs- und Nachlöscharbeiten am Fahrzeug durchgeführt werden. Dazu gehörte unter anderem das Entfernen der Fahrzeugbatterie.

Verletzt wurde bei diesem Ereignis niemand. Die Berufsfeuerwehr stand mit 6 Fahrzeugen und 24 Mann ca. 1 ½ Stunden im Einsatz. Die Brandursachenermittlung erfolgt durch die Polizei im Laufe des Tages.