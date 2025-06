Das Pfingstwochenende steht vor der Tür – für viele beginnt damit der ersehnte Urlaub. Doch bevor es in die Erholung geht, droht der Start mit Stress und Stau. Damit Du möglichst entspannt ankommst, gibt Harald Lasser von den ÖAMTC-Mobilitätsinformationen wichtige Tipps für die bevorstehende Verkehrslage.

Brennpunkte: Hier wird es besonders schlimm

„Pfingsten ist eines der schlimmsten Reisewochenenden des Jahres“, warnt Lasser. Besonders betroffen sind folgende Hauptverkehrsrouten:

Brennerautobahn (A13) in Tirol

in Tirol Tauernautobahn (A10) in Salzburg und Kärnten

in Salzburg und Kärnten Pyhrnautobahn (A9) in Oberösterreich und der Steiermark

Ein weiteres großes Staurisiko besteht auf der Strecke:

Suben – A8 – Linz – A1 – Altlengbach – A21 – Vösendorf – S1 – Schwechat – A4 – Nickelsdorf.

Die schlimmste Baustelle

Besonders kritisch bleibt die Baustelle auf der A10 zwischen Golling und Werfen. Hier steht in beiden Richtungen nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. Schon am vergangenen Wochenende stauten sich Autofahrer bis zu drei Stunden – an Pfingsten wird es wohl noch schlimmer.

Abfahren? Besser nicht!

Wer überlegt, über Nebenstraßen auszuweichen, muss leider enttäuscht werden:

Abfahrverbote auf der A10 verhindern, dass die umliegenden Orte überlastet werden. Zudem sind auch die Alternativrouten wie die B159 (Salzachtalstraße) oder B99 (Katschbergstraße) meist überfüllt.

Großräumige Umfahrungen über z. B. die Pyhrnautobahn sind möglich, aber auch dort drohen Verzögerungen durch Baustellen.

Aber auch die Verkehrsachsen Grenzübergang Suben (OÖ)–A8–A1– Linz – Knoten Steinhäusl-A21-Knoten Vösendorf-S1-A4-Richtung Nickelsdorf sowie von Linz nach Graz und Spielfeld über die Pyhrn Autobahn (A9) werden überlastet sein.

Lass Dich nicht stressen – Tipps vom Profi

Laut Harald Lasser ist die realistischste Vorbereitung: Stau einplanen. Wer mit dieser Einstellung losfährt, bleibt gelassener.

Sein Tipp:

Wenn die ÖAMTC-App Stau meldet und es möglich ist, einfach mal bei der nächsten Raststätte auf einen Kaffee abfahren.

Wenn das nicht klappt und Du feststeckst? Dann nutze die Zeit für Gespräche mit Deiner Begleitung oder zum Abschalten.

Lasser bringt es auf den Punkt: