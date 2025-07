Wohnhausbrand am Fürstenstandweg in Graz

Heute am späten Vormittag rückte die Grazer Berufsfeuerwehr zu einem Brand am Fürstenstandweg aus. Eine Anruferin meldete zunächst ein Feuer in der Küche. Kurz darauf breitete sich der Brand auf das gesamte, überwiegend aus Holz gebaute Wohnhaus aus.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte standen sowohl eine Wohnung im Erdgeschoß als auch Teile des ersten Obergeschoßes in Vollbrand. Die Feuerwehr setzte zwei C-Rohre im Außenangriff sowie ein weiteres C-Rohr im Innenangriff ein, um die Flammen unter Kontrolle zu bringen.

Das Feuer griff schnell über die Holzfassade bis unter das Dach über. Um Glutnester gezielt bekämpfen zu können, öffneten die Einsatzkräfte die Dachhaut an mehreren Stellen großflächig. Das Gebäude wurde dabei erheblich beschädigt und ist derzeit unbewohnbar.

Verletzt wurde niemand. Die Freiwillige Feuerwehr Graz unterstützte mit mehreren Fahrzeugen und half bei den Nachlöscharbeiten. Insgesamt standen 27 Mitglieder der Berufsfeuerwehr über mehrere Stunden im Einsatz.

Die Polizei ermittelt nun zur Brandursache.

Foto: BF Graz