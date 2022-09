Aufsteirern-Tag: Ersatzverkehr & Straßenbahnen fahren andere Routen

Am 18. September findet im Zentrum von Graz das Aufsteirern Festival statt. Aus diesem Grund fahren die Straßenbahnen den ganzen Tag nicht durch die Herrengasse. Die Graz Linien teilen die Straßenbahnlinien und richten zwei Ersatzbuslinien ein:

Erstmals werden an diesem Tag die Straßenbahnlinien im Osten durchgehend geführt (siehe Netzplan). Die Linie 1/5 fährt zwischen Mariatrost und Puntigam, die Linie 3 / 5 zwischen Puntigam und Krenngasse. Die Linie 6 / 4 zwischen St. Peter und Liebenau, die Linie 4 / 7 zwischen LKH Med Uni und Liebenau.

Ersatzverkehr Linie 5 wegen Aufsteirern

Linie E5: Jakominiplatz – Keplerbrücke – Andritz – Jakominiplatz

Fahrtrichtung Andritz: Die Busse fahren ab der Haltestelle Jakominiplatz (Haltestelle Linie 5 – Steig „D“) über Neutorgasse – Andreas-Hofer-Platz – Kaiser Franz Josef Kai – Schienenbereich Haltestelle „Keplerbrücke“ – Körösistraße – Lange Gasse – Theodor-Körner-Straße – Grabenstraße – Grazer Straße zur Bushaltestelle Andritz.

Fahrtrichtung Jakominiplatz: Ab Andritz fahren die Busse über die Grazer Straße – Grabenstraße – Theodor-Körner-Straße – Lange Gasse – Körösistraße – Keplerbrücke – Lendkai – Tegetthoff-Brücke – Andreas-Hofer- Platz – Neutorgasse – zur Endstation Jakominiplatz (Haltestelle Linie 5).

Ersatzhaltestellen:

Die Haltestelle „Grazerstraße“ wird zur Haltestelle „Gleispachgasse“ der Linien 41, 52 und 53 verlegt.

Die Haltestelle „Keplerbrücke“ in Richtung Jakominiplatz befindet sich bei der Haltestelle „Keplerbrücke“ der Autobuslinien 58 und 63 in Richtung Hauptbahnhof.

Die Haltestelle „Schloßbergbahn“ in Richtung Andritz wird gegenüber der Straßenbahnhaltestelle eingerichtet.

Die Haltestelle „Schlossbergplatz“ in Richtung Andritz wird am Kaiser Franz Josef Kai auf Höhe des Durchganges zum Schlossbergplatz eingerichtet.

Die beiden Haltestellen „Schlossbergbahn“ und „Schlossbergplatz“ in Fahrtrichtung Puntigam werden bei der Haltestelle „Südtirolerplatz/Kunsthaus“ am Lendkai eingerichtet.

Die Haltestelle „Hauptplatz-Congress“ wird in Richtung Jakominiplatz bei der Haltestelle „Andreas-Hofer-Platz“ der Buslinie 67E eingerichtet. In Richtung Andritz wird die Ersatzverkehrs-Haltestelle am Andreas-Hofer-Platz vor der Steiermärkischen Bank bedient.

Ersatzverkehr Linien 1, 4, 6, 7 wegen Aufsteirern

Linie E: Asperngasse – Jakominiplatz – Asperngasse

Fahrtrichtung Asperngasse: Die Busse fahren ab der Haltestelle Jakominiplatz (Haltestelle Linien 1, 6 und 7 – Steig „A“) über Neutorgasse – Andreas-Hofer-Platz – Belgiergasse – Annenstraße – Nahverkehrsdrehscheibe Hauptbahnhof (Straßenbahnhaltestelle) – Eggenberger Straße – Asperngasse zur Ersatzverkehrs-Haltestelle Asperngasse.

Fahrtrichtung Jakominiplatz: Ab der Ersatzverkehrs-Haltestelle Asperngasse fahren die Busse über Laudongasse – Waagner-Biro-Straße – Daungasse – Asperngasse – Eggenberger Straße – Nahverkehrsdrehscheibe Hauptbahnhof (Straßenbahnhaltestelle) – Annenstraße – Belgiergasse – Andreas-Hofer-Platz – Neutorgasse – Radetzkystraße zum Jakominiplatz.

Ersatzhaltestellen:

Die Haltestelle „Hauptplatz-Congress“ wird in Richtung Jakominiplatz bei der Haltestelle „Andreas-Hofer-Platz“ der Buslinie 67E eingerichtet. In Richtung Asperngasse wird die Ersatzverkehrs-Haltestelle am Andreas-Hofer-Platz vor der Steiermärkischen Bank bedient.

Die Haltestelle „Südtirolerplatz/Kunsthaus“ in beiden Richtungen wird bei der Haltestelle „Bad zur Sonne“ der Buslinie 67E in der Belgiergasse eingerichtet.

Anreise zum Aufsteirern mit den ÖBB oder der S-Bahn / Umsteigen bei den Nahverkehrsknoten

Das Freizeit-Ticket Steiermark wird für die An- und Abreise aus der Steiermark nach Graz zum Aufsteirern empfohlen. Es wird an Samstagen, Sonn- und Feiertagen ausgegeben und ist eine Tageskarte um 11 Euro für eine Person. Gültig in Bus, Bahn und Straßenbahn in der Steiermark. Ausgenommen sind Fernverkehrszüge (Railjet, Eurocity, Intercity, D-, Nightjet- und Euronight-Züge) sowie die Buslinien 311/321 nach Wien. Mit dem ZWEI UND MEHR Steirischem Familienpass können Kinder bis zum vollendeten 15. Lebensjahr mitgenommen werden.

Aufgrund der verstärkten Führung von Straßenbahnlinien zu den südlichen S-Bahn-Knoten Liebenau/Murpark, Ostbahnhof sowie Puntigam bietet sich das Umsteigen von den ÖBB/GKB/StB zu den Graz Linien hier besonders an. Vom S-Bahn-Knoten Don Bosco fahren die Buslinien 31E und 32 zum Jakominiplatz.

Bild / Quelle: Holding Graz Linien