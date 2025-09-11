Steiermark fördert Wintersportwochen mit 200.000 Euro

Die Steiermärkische Landesregierung stellt für das Schuljahr 2025/2026 ein Budget von 200.000 Euro bereit, um Wintersportwochen für Schülerinnen und Schüler zu unterstützen. Der Beschluss erfolgte auf Antrag von Landeshauptmann Mario Kunasek.

Ziel: Begeisterung für Wintersport fördern

Mit der Förderung will das Land junge Menschen verstärkt an den Wintersport heranführen und damit auch die Basis für den heimischen Wintertourismus sichern. Wintersportwochen gelten als wichtiger Einstieg, um bei Kindern und Jugendlichen Freude an Skifahren, Snowboarden oder anderen Wintersportarten zu wecken.

„Wintersportwochen sind für Kinder und Jugendliche nicht nur eine Möglichkeit, sportlich aktiv zu sein, sondern auch soziale Kontakte zu knüpfen. Außerdem werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer von heute zu den Gästen von morgen in unseren Wintersportregionen“, erklärt Landeshauptmann Kunasek.

Förderbedingungen im Überblick

Förderungswerber : Schulen in der Steiermark, vertreten durch Schulleitung oder Organisationsleitung.

: Schulen in der Steiermark, vertreten durch Schulleitung oder Organisationsleitung. Gefördert : Kosten für Hin- und Rückfahrt mit Bus oder Bahn vom Schulstandort zum Wintersportort. Nicht umfasst ist der Transport während der Woche vor Ort.

: Kosten für Hin- und Rückfahrt mit Bus oder Bahn vom Schulstandort zum Wintersportort. Nicht umfasst ist der Transport während der Woche vor Ort. Voraussetzungen : mindestens vier Nächtigungen in einem steirischen Wintersportort, Einholung von drei Angeboten befugter Bus- oder Bahnunternehmen, Auswahl des Bestbieters.

: Budget und Vergabe : Insgesamt 200.000 Euro, verteilt nach dem Prinzip „first come, first served“.

: Insgesamt 200.000 Euro, verteilt nach dem Prinzip „first come, first served“. Förderhöhe: Übernommen werden die tatsächlich nachgewiesenen Kosten bis zur Höhe des beantragten Betrages. Ist die Endrechnung niedriger, wird nur dieser Betrag ausbezahlt.

Berichtspflicht

Die Landesregierung erhält regelmäßig einen Überblick über die Anzahl und Höhe der gewährten Unterstützungen. Damit soll die Transparenz der Fördermaßnahme gesichert werden.

Mit dieser Initiative will die Steiermark sowohl die Attraktivität des Wintersports für junge Menschen erhöhen als auch die touristische Bedeutung des Winters im Bundesland langfristig stärken.