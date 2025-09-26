HORNBACH baut dritten Standort am Liebenauer Gürtel in Graz

Bis Herbst 2026 entsteht auf rund 15.000 Quadratmetern Verkaufsfläche in Liebenau ein neuer HORNBACH Bau- und Gartenmarkt Markt, der nach Unternehmensangaben etwa 110 neue Arbeitsplätze schaffen wird.

Bereits jetzt betreibt HORNBACH Standorte in Seiersberg und Leoben. Mit dem neuen Markt in Graz wächst das Filialnetz in der Steiermark auf drei Standorte an. Österreichweit zählt das Unternehmen damit künftig 16 Bau- und Gartenmärkte. Erst vor wenigen Wochen wurde in Eisenstadt der erste Markt im Burgenland eröffnet.

Unternehmensvertreter betonen, dass die Investition nicht nur Arbeitsplätze sichere, sondern auch einen Impuls für die regionale Wertschöpfung setze. „Das Projekt zeigt, wie wichtig die Steiermark als Wirtschaftsstandort ist“, erklärte Peter Eberdorfer, Geschäftsführer von HORNBACH Österreich. Auch die Wirtschaftskammer sieht darin ein positives Signal: „Solche Investitionen schaffen Jobs und Lehrstellen und stärken die Zukunftsfähigkeit der Region“, so Josef Herk, Präsident der WKO Steiermark.

Der neue Markt soll nicht nur wirtschaftlich, sondern auch ökologisch Akzente setzen. Geplant sind eine großflächige Photovoltaikanlage, eine Wärmepumpe sowie eine Anlage zur Nutzung von Regenwasser. Damit will HORNBACH den Energieverbrauch senken und Ressourcen schonen.

Dort wo HORNBACH nun seinen neuen Bau- und Gartenmarkt baut, wollte Amazon ein Verteilerzentrum errichten – zog 2022 aber das Projekt zurück.

Foto © Niklas Schnaubelt / HORNBACH