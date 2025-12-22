Ein bislang unbekannter Täter hat am Sonntagfrüh, 21. Dezember 2025, versucht, eine Taxilenkerin in Kalsdorf bei Graz zu berauben. Die 58-jährige Grazerin erlitt dabei leichte Verletzungen. Der Mann flüchtete ohne Beute. Das Landeskriminalamt Steiermark bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung.

Der Mann stieg um 05:41 Uhr am Taxistandplatz in der Grazer Landhausgasse in das Taxi der Frau und gab als Fahrziel den Flughafen an. Nach Angaben der Lenkerin führte sie die Fahrt in den Ortsteil Forst. Dort hielt sie um 06:02 Uhr bei der Bushaltestelle nahe der Einfahrt zum Badesee Copacabana an.

Plötzlich beugte sich der Fahrgast nach vorne, richtete eine Pistole auf die Taxilenkerin und kündigte einen Überfall an. Die Frau versuchte durch Hupen auf sich aufmerksam zu machen. Daraufhin stieg der Mann aus, riss die Fahrertür auf und versuchte, die angeschnallte Lenkerin aus dem Fahrzeug zu zerren. Dies misslang.

Während des Gerangels gelang es der Frau, über eine Kurzwahl ihren Ehemann telefonisch zu verständigen. Kurz darauf schloss sie die Fahrertür und flüchtete mit dem Taxi vom Tatort. Die leicht verletzte Lenkerin nahm bislang keine ärztliche Hilfe in Anspruch.

Beschreibung des Tatverdächtigen

männlich

etwa 175 bis 180 Zentimeter groß

rund 30 bis 35 Jahre alt

asiatische Gesichtszüge, rundes Gesicht

Schnauzbart

dunkle, mittellange Haare

helle Hautfarbe

gepflegtes Erscheinungsbild

Deutsch mit ausländischem Akzent

dunkle blaue Jacke mit Kapuze

Hinweise zum Vorfall nimmt der Dauerdienst des Landeskriminalamtes Steiermark unter der Telefonnummer 059133/60/3333 entgegen.