Bei einem Training auf einer Sprungschanze in Mürzzuschlag kam es am Freitagnachmittag, 6. Februar 2026, zu einem schweren Unfall. Ein elfjähriger Teilnehmer aus dem Bezirk Liezen erlitt dabei schwere Verletzungen.

Gegen 16.45 Uhr trainierten mehrere Vereine auf einer präparierten Sprungschanze. Im Zuge eines Sprungversuchs auf einer rund 28 Meter langen Schanze kam der Jugendliche aufgrund eines Technikfehlers schwer zu Sturz.

Anwesende Ersthelfer sowie ein Notarztteam versorgten den Buben umgehend medizinisch. Aufgrund einer erlittenen Kopfverletzung flog ein Notarzthubschrauber den 11-Jährigen in das LKH Graz.

Die Alpinpolizei führte die Erhebungen zum genauen Unfallhergang durch. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen nach aktuellem Ermittlungsstand nicht vor.