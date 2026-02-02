Landesverteidigung kommt ab Herbst 2026 fix in den Unterricht

Ab Herbst 2026 verankert der Lehrplan der Sekundarstufe 1 die Umfassende Landesverteidigung als fixen Bestandteil des Unterrichts. Vor diesem Hintergrund intensivieren das Bundesheer und die Bildungsdirektion Steiermark ihre Zusammenarbeit.

Die Abteilung Zielgruppenkommunikation des Bundesheeres lud dazu rund 60 Vertreterinnen und Vertreter der Bildungsdirektion sowie mehrerer Pädagogischer Hochschulen zum Fliegerhorst Hinterstoisser. Ziel des Treffens war es, die künftige Umsetzung der Inhalte zur geistigen Landesverteidigung im Bildungsbereich vorzubereiten.

Noch vor Ort kündigte Bildungsdirektorin Elisabeth Meixner den Start einer landesweiten Initiative an. Gemeinsam mit dem Österreichisches Bundesheer sollen in der Steiermark acht Regionalkonferenzen stattfinden. Dabei schult man Lehrpersonal umfassend zu den neuen Unterrichtsinhalten. Zusätzlich entstehen an den Pädagogischen Hochschulen eigene Weiterbildungsangebote für Lehrkräfte. Auch der Einsatz externer Informationsoffiziere wird künftig angeboten.

Meixner betont, dass der direkte Austausch mit hochrangigen Militärvertretern für das Schulqualitätsmanagement der Bildungsdirektion besonders wertvoll war. Dieser habe das Verständnis für aktuelle sicherheitspolitische Herausforderungen in Österreich und auf internationaler Ebene vertieft. Gleichzeitig habe das Treffen die Bedeutung der Demokratiebildung sowie die Notwendigkeit unterstrichen, Wissen zur geistigen Landesverteidigung fundiert zu vermitteln.

Darüber hinaus hebt Meixner die enge Kooperation zwischen Bildungsbereich und Bundesheer hervor. Diese Zusammenarbeit soll sicherstellen, dass Lehrkräfte gut vorbereitet sind und die neuen Inhalte sachlich, altersgerecht und praxisnah in den Unterricht integrieren können.