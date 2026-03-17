16-Jähriger stirbt bei Frontalunfall auf der B64

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der B64 ist am Dienstagfrüh, 17. März 2026, ein 16-jähriger Jugendlicher ums Leben gekommen. Zwei weitere Personen wurden verletzt.

Der Unfall ereignete sich gegen 5:10 Uhr auf der B64 in Fahrtrichtung St. Ruprecht an der Raab. Eine 20-jährige Autofahrerin aus dem Bezirk Weiz war mit ihrem Pkw unterwegs, als ihr Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geriet.

Dort kam es zu einer frontalen Kollision mit dem entgegenkommenden Pkw einer 42-jährigen Frau aus dem Bezirk Weiz. Auf dem Beifahrersitz befand sich ihr 16-jähriger Sohn.

Jugendlicher im Fahrzeug eingeklemmt

Durch den heftigen Aufprall wurde der Jugendliche im Fahrzeug eingeklemmt und erlitt tödliche Verletzungen. Einsatzkräfte der Feuerwehren St. Ruprecht an der Raab, Kühwiesen und Weiz mussten den 16-Jährigen aus dem stark beschädigten Fahrzeug bergen.

Zwei Verletzte ins Krankenhaus gebracht

Die 42-jährige Lenkerin wurde bei dem Unfall unbestimmten Grades verletzt. Die 20-jährige Unfallgegnerin erlitt leichte Verletzungen. Beide Frauen wurden nach der Erstversorgung durch das Rote Kreuz in das LKH Weiz gebracht.

Alkotests bei beiden Fahrzeuglenkerinnen verliefen negativ.

Straße mehrere Stunden gesperrt

Während der Rettungsarbeiten, der Bergung der Fahrzeuge und der Unfallaufnahme musste die B64 im betroffenen Bereich rund zweieinhalb Stunden lang vollständig gesperrt werden. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang laufen.