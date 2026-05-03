Der Flascherlzug gehört zu den besonderen Freizeiterlebnissen in der Weststeiermark. Seit Jahrzehnten bringt die Stainzerbahn Gäste und Einheimische auf historische Weise von Stainz nach Preding-Wieselsdorf. Nun ist klar: Auch 2026 dampft die traditionsreiche Bahn wieder durch die Region.

Am Samstag, dem 2. Mai 2026, startete die neue Saison mit einer ausverkauften Eröffnungsfahrt. Die Freude war groß, denn noch im Herbst 2025 galt die Zukunft der beliebten Nostalgiebahn als unsicher. Finanzielle Fragen hatten den Fortbestand des Ausflugszugs gefährdet. Schließlich gelang über den Winter eine Lösung zwischen der Marktgemeinde Stainz, dem Land Steiermark und dem Verein „Freunde der Stainzerbahn“.

Historische Bahn bleibt der Region erhalten

Die Stainzerbahn besteht bereits seit 1892. Heute kennen viele Besucher sie vor allem als Flascherlzug, der nicht nur Eisenbahnfreunde anzieht, sondern auch Familien, Ausflugsgäste und Menschen, die die Weststeiermark einmal gemütlich aus einer anderen Perspektive erleben möchten.

Künftig betreibt der Verein „Freunde der Stainzerbahn“ die Bahn als Pächter. Obmann Franz Zettl und sein Team hatten sich intensiv für den Erhalt eingesetzt. Damit bleibt ein Stück regionaler Freizeitkultur erhalten, das eng mit der Identität der Weststeiermark verbunden ist.

Saisonauftakt mit prominenten Gästen

Zur Premierenfahrt kamen unter anderem Landeshauptmann Mario Kunasek, Landtagspräsident Gerald Deutschmann, der Zweite Landtagspräsident Werner Amon und Stainz-Bürgermeister Karl Bohnstingl. Die Eröffnungsfahrt war restlos ausverkauft und zeigte damit, wie groß das Interesse am Flascherlzug weiterhin ist.

Mario Kunasek bedankte sich bei den Verantwortlichen des Vereins und hob die Bedeutung der Nostalgiebahn hervor. Der Flascherlzug mache Geschichte erlebbar und bringe Besucherinnen und Besuchern Landschaft und Kultur der Region näher.

11.600 Euro für die Stainzerbahn

Ein weiterer Teil des Saisonauftakts war die Übergabe eines Spendenschecks. Hintergrund ist eine Petition zum Erhalt der Stainzerbahn, die der Verein am 16. Dezember 2025 in Graz übergeben hatte. 11.600 Menschen unterstützten damals das Anliegen mit ihrer Unterschrift.

Mario Kunasek hatte zugesagt, für jede Unterschrift einen Euro aus seinem Budget bereitzustellen. Bei der Eröffnungsfahrt übergab er daher symbolisch einen Scheck über 11.600 Euro an Franz Zettl.

Auch Werner Amon betonte die Leistung des Vereins. Er verwies darauf, dass der Einsatz der „Freunde der Stainzerbahn“, die Unterstützung der Gemeinde Stainz und die Hilfe des Landes den Neustart ermöglicht hätten.

Ausflugstipp für die Weststeiermark

Mit dem Saisonstart bleibt der Flascherlzug ein attraktives Ziel für alle, die einen gemütlichen Tagesausflug in der Weststeiermark planen. Die Fahrt verbindet Nostalgie, regionale Geschichte und Landschaftserlebnis – und bietet damit eine Alternative zu schnelllebigen Freizeitangeboten.

Fahrzeiten und Preise Flascherlzug 2026

Saisonstart: 2. Mai 2026

Strecke: Stainz – Preding-Wieselsdorf

Fahrzeiten

Zeitraum Fahrten 2. Mai bis 7. Juni Samstag 15 Uhr, Sonntag 15 Uhr 8. Juni bis 12. Juli Donnerstag 10 Uhr, Samstag 15 Uhr, Sonntag 15 Uhr 13. Juli bis 6. September Samstag 15 Uhr, Sonntag 15 Uhr 7. September bis 24. Oktober Donnerstag 10 Uhr, Samstag 15 Uhr, Sonntag 10 Uhr und 15 Uhr 25. Oktober bis 31. Oktober Samstag 14 Uhr, Sonntag 14 Uhr 5. Dezember Nikolausfahrt um 14 Uhr 24. Dezember Christkindlfahrt um 13 Uhr

Preise für Einzelfahrten und Sonderfahrten

Lok Erwachsene Kinder unter 15 Jahren Kinder unter 6 Jahren Dampflok 30 Euro 15 Euro gratis Diesellok 25 Euro 13 Euro gratis

Ermäßigungen auf Anfrage

Ermäßigung Nachlass Gruppen ab 20 Personen 10 Prozent Steirischer Familienpass 10 Prozent Beeinträchtigte Personen 10 Prozent

Für Stainz und die Region bedeutet der Weiterbetrieb außerdem mehr als nur ein touristisches Angebot. Der Flascherlzug bleibt ein sichtbares Stück steirischer Eisenbahngeschichte und ein beliebter Treffpunkt für Menschen, die Tradition und Ausflugserlebnis verbinden möchten.