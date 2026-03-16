Pferdeanhänger auf A2 umgestürzt – zwei Pferde unverletzt gerettet

Ein Verkehrsunfall mit einem Pferdeanhänger hat am Sonntagmittag, 15. März 2026, auf der Südautobahn A2 im Süden von Graz für einen größeren Einsatz von Feuerwehr und Rettungskräften gesorgt. Zwei transportierte Pferde konnten unverletzt aus dem umgestürzten Anhänger gerettet werden.

Der Unfall ereignete sich gegen 13:00 Uhr in Fahrtrichtung Wien vor der Abfahrt Graz-Ost. Ein 71-jähriger Mann aus dem Bezirk Zell am See war mit seinem Pkw und einem Pferdeanhänger unterwegs, in dem sich zwei Pferde befanden. Nach eigenen Angaben dürfte der Lenker aufgrund eines kurzen Sekundenschlafs nach links geraten sein und dabei die Leitschiene touchiert haben. Beim anschließenden Gegenlenken verlor er die Kontrolle über das Gespann. Der Pkw drehte sich um etwa 180 Grad, während der Anhänger auf die Seite kippte.

Der Fahrer blieb unverletzt. Auch die beiden Pferde kamen bei dem Unfall offenbar nicht zu Schaden.

Pferde mit Spezialausrüstung gerettet

Da zunächst unklar war, ob sich die Tiere verletzt hatten, wurde ein Tierarzt zum Unfallort gerufen. Einsatzkräfte der Feuerwehren Feldkirchen bei Graz und Gössendorf sicherten den umgestürzten Anhänger und stabilisierten ihn.

Mit Hilfe eines speziellen Großtierrettungssets konnten die beiden Pferde schließlich schonend aus dem Anhänger befreit werden. Nach der Untersuchung durch den Tierarzt bestätigte sich, dass die Tiere unverletzt geblieben waren. Anschließend wurden sie in einen anderen Pferdeanhänger verladen und abtransportiert.

Autobahn zeitweise gesperrt

Während der Rettungs- und Bergearbeiten musste der betroffene Abschnitt der A2 vorübergehend gesperrt werden. Insgesamt standen die Feuerwehren Feldkirchen bei Graz und Gössendorf mit sechs Fahrzeugen und 24 Einsatzkräften im Einsatz.

Der beschädigte Pkw und der umgestürzte Anhänger wurden schließlich vom Abschleppdienst entfernt. Auch an der Leitschiene entstand Sachschaden. Ein Alkotest beim Lenker verlief negativ.

Fotos: Feuerwehr Feldkirchen