Nach rund drei Jahren Betrieb stellt das Lokal INDIE BURGER in der Grazer Sporgasse mit 1. April 2026 den Betrieb ein. Das Konzept mit Burgern, offener Küche und Fokus auf Recycling stieß zwar auf Interesse, erwies sich wirtschaftlich jedoch nicht als dauerhaft tragfähig.

Unternehmer Florian Weitzer verweist in diesem Zusammenhang auf die Herausforderungen des Projekts und betont gleichzeitig, dass nun die Unterstützung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Mittelpunkt steht. Auch bestehende Partnerschaften sollen weiterhin berücksichtigt werden.

Parallel dazu kündigt Weitzer bereits ein neues Gastronomieprojekt an: Ende April soll im Hotel Daniel Graz das Lokal GRAZIE ROMA – Pizza con Cucina eröffnen. Geplant ist ein Konzept mit römisch inspirierter Küche und offener Atmosphäre, das sowohl Einheimische als auch internationale Gäste ansprechen soll.