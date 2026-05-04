Mit der Steiermark Card 2026 kannst Du von 1. April bis 31. Oktober wieder zahlreiche Ausflugsziele in der Steiermark entdecken. Insgesamt umfasst die Karte 180 Ausflugsziele. Zusätzlich profitieren Karteninhaberinnen und Karteninhaber von Rabatten und Vorteilen bei mehr als 50 Vorteilspartnern.

Anita Klug, Geschäftsführerin der Steiermark-Card GmbH, stellt dabei den gemeinsamen Erlebniswert in den Mittelpunkt: „Die Steiermark-Card bietet so viele Möglichkeiten für gemeinsame Erlebnisse. Die Karte und Lieblingsmenschen einpacken und „Wir-Zeit“ genießen!“

Für die Saison 2026 hat die Steiermark Card ihr Angebot erweitert. Neu dabei sind sechs Ausflugsziele: Bauers Bitter Tropfen, Tierpark Tragöß, Schwarzl Freizeitzentrum, NaturErlebnisMuseum nature4future, Genussgut Krispel und die Weizer Schafbauern. Damit wächst das Programm vor allem in den Bereichen Freizeit, Natur, Kulinarik und Familie.

Schwarzl Freizeitzentrum: Was mit der Steiermark Card inkludiert ist

Einer der auffälligsten Neuzugänge ist das Schwarzl Freizeitzentrum in Premstätten. Mit der Steiermark Card 2026 erhalten Karteninhaberinnen und Karteninhaber dort einen einmaligen Eintritt. Damit erweitert die Karte ihr Angebot um ein großes Freizeitareal südlich von Graz.

Das Schwarzl Freizeitzentrum eignet sich besonders für warme Tage, Familienausflüge und spontane Freizeitpläne in der Nähe der Landeshauptstadt. Das Areal zählt mit seiner großen Wasserfläche zu den bekannten Bade- und Freizeitadressen im Großraum Graz. Wer im Sommer Erholung, Bewegung und Wasser verbinden möchte, bekommt mit diesem neuen Partner ein starkes Zusatzangebot.

Wichtig ist jedoch: Die Steiermark Card deckt beim Schwarzl Freizeitzentrum nur den einmaligen Eintritt ab. Nicht inkludiert sind Zusatzangebote wie Parkplatz, Aquamania, Aquaropa, Tretbootverleih, SUP-Verleih, Wasserski, Wakeboarding und Segeln. Wer diese Angebote nutzen möchte, muss die jeweiligen Kosten zusätzlich einplanen.

Für viele Nutzerinnen und Nutzer ist der neue Partner trotzdem eine relevante Ergänzung. Denn das Schwarzl Freizeitzentrum bringt ein klassisches Sommerziel in die Karte. Während viele Card-Partner Museen, Naturerlebnisse, Genussangebote oder Bergbahnen abdecken, setzt das Schwarzl vor allem auf Baden, Erholung und Freizeit am Wasser.

Tierwelt Herberstein ist 2026 nicht mehr inkludiert

Während neue Ziele dazukommen, fällt ein besonders bekanntes Ausflugsziel weg: Der Tierpark Herberstein ist 2026 nicht mehr Teil der Steiermark Card. Für viele Familien und langjährige Card-Nutzerinnen und -Nutzer ist das eine spürbare Änderung, da Herberstein über Jahre hinweg zu den prominenten Ausflugszielen der Steiermark gezählt hat.

Warum die Kooperation endete, erklärt Karin Winkler, Pressesprecherin des Tierparks Herberstein, gegenüber Inside Graz so:

In regelmäßigen Abständen evaluieren wir Kooperationen, Partnerschaften und Verträge. Aus wirtschaftlichen Gründen haben wir uns – in Abstimmung mit unseren Gremien (Mutter-Konzern & Liegenschaftseigentümer) – dazu entschieden, die Kollaboration mit der Steiermark-Card nicht fortzusetzen. Dieser innerbetriebliche Beschluss wurde im Dezember 2023 fixiert und auch zu diesem Zeitpunkt der Steiermark-Card GmbH mitgeteilt. Nach Einhaltung aller Fristen ist die Steiermark-Card in der Ausflugssaison 2025 ausgelaufen.

Damit handelt es sich nicht um eine kurzfristige Änderung für die Saison 2026. Laut Karin Winkler traf der Tierpark Herberstein den Beschluss bereits im Dezember 2023 und informierte die Steiermark-Card GmbH damals darüber. Nach Ablauf der vereinbarten Fristen endete die Einbindung mit der Ausflugssaison 2025.

Tiererlebnisse bleiben trotzdem Teil der Karte

Der Wegfall von Herberstein verändert das Angebot, beendet das Thema Tiererlebnis aber nicht. Mit dem Tierpark Tragöß ist 2026 ein neuer Tierpark in die Steiermark Card aufgenommen worden. Außerdem ergänzen die Weizer Schafbauern das Programm mit einem landwirtschaftlichen Erlebnisangebot rund um Schafmilch und Käse.

Statt eines großen bekannten Tierparks setzt die Steiermark Card 2026 auf neue Partner, die unterschiedliche Ausflugstypen ansprechen. Das reicht vom Tiererlebnis über Kulinarik bis hin zum Badetag im Schwarzl Freizeitzentrum.

Die meistbesuchten Ausflugsziele 2025 mit der Steiermark Card

Diese Ausflugsziele zählten 2025 zu den meistbesuchten Partnern der Steiermark Card:

Waldpark Hochreiter Der Wilde Berg Mautern Tierpark Preding FRida & freD – Das Grazer Kindermuseum Grazer Märchenbahn Planai Bärenhof Berghausen Rittisberg Coaster Österreichisches Freilichtmuseum Stübing Erlebnis Rittisberg

Die Liste zeigt, welche Angebote bei Card-Nutzerinnen und -Nutzern besonders gut ankamen. Es gibt eine starke Nachfrage nach Familienzielen, Tiererlebnissen, Freizeitangeboten und Ausflügen mit Bewegung in der Natur.

180 Ausflugsziele und mehr als 50 Vorteilspartner

Insgesamt umfasst die Steiermark Card 2026 180 Ausflugsziele. 95 Ziele können Karteninhaberinnen und Karteninhaber einmalig besuchen, 85 Ausflugsziele stehen sogar mehrfach offen. Zusätzlich gibt es Rabatte und Benefits bei mehr als 50 Vorteilspartnern.

Die Karte spricht damit unterschiedliche Zielgruppen an. Familien können Tierparks, Bäder und Freizeitangebote kombinieren. Paare planen Kultur- und Genusstouren. Wer gerne draußen unterwegs ist, nutzt Naturziele, Bergangebote oder Ausflüge ans Wasser. Außerdem gibt es eine 7-Tageskarte für Erwachsene sowie Seniorinnen und Senioren, die ab der ersten Nutzung sieben Tage lang gültig ist.

Steiermark Card Fazit: Mehr Sommer, weniger Herberstein

Die Steiermark Card 2026 bleibt eine vielseitige Freizeitkarte für die Monate April bis Oktober. Besonders das neue Schwarzl Freizeitzentrum stärkt den Sommer- und Badecharakter des Angebots. Gleichzeitig sorgt der Wegfall des Tierparks Herberstein für eine auffällige Veränderung bei den bekannten Ausflugszielen.

Für Karteninhaberinnen und Karteninhaber lohnt daher ein genauer Blick auf die aktuelle Partnerliste. Wer das Schwarzl Freizeitzentrum besuchen möchte, kann den einmaligen Eintritt nutzen. Wer hingegen mit Herberstein geplant hat, muss 2026 separat kalkulieren.