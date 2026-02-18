Das Tierheim Arche Noah Graz rückte in den vergangenen Tagen zu einem besonders belastenden Einsatz in der Südoststeiermark aus. In einem abgelegenen, stark heruntergekommenen Bauernhaus bargen Mitarbeiter eine Hündin und elf Katzen und brachten sie in Sicherheit.

Schon beim Betreten des Hauses zeigte sich das Ausmaß der Situation. Hinter geschlossenen Vorhängen fanden die Einsatzkräfte massive hygienische Missstände vor. In den Räumen lagen Müll und tierische Hinterlassenschaften, zudem befanden sich menschliche Ausscheidungen in Kübeln. Eine funktionierende Toilette gab es nicht, lediglich fließendes Wasser in der Küche. Auch Ungezieferbefall wurde festgestellt.

Tragische Lebensumstände

Nach bisherigen Informationen lebte in dem Haus ein älteres Ehepaar unter zunehmend schwierigen Bedingungen. Die Frau verstarb vor kurzem, der Mann musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Ein Verwandter brachte regelmäßig Futter und versuchte, die Tiere zu versorgen. Dennoch verschlechterte sich die Situation zusehends.

Der Einsatz zeigt erneut, wie eng menschliche Notlagen und Tierleid miteinander verknüpft sein können. Krankheit, Alter und Überforderung können dazu führen, dass selbst gut gemeinte Fürsorge nicht mehr ausreicht.

Tiere in medizinischer Behandlung

Die rund sieben Jahre alte Hündin Lisa ließ sich rasch sichern. Sie zeigte sich unsicher, jedoch nicht aggressiv. Ihr Ernährungszustand ist laut Tierheim gut, allerdings leidet sie unter starkem Flohbefall, ungepflegtem Fell, Liegeschwielen sowie Hautproblemen. Tierärzte klären derzeit die genaue Diagnose ab und leiten entsprechende Behandlungen ein.

Die elf Katzen erwiesen sich als sehr scheu. Einsatzkräfte fingen sie teilweise erst in den darauffolgenden Tagen mit Katzenfallen ein. Auch sie befinden sich insgesamt in akzeptablem Ernährungszustand, weisen jedoch gesundheitliche Probleme auf. Dazu zählen Flohbefall, kleinere Verletzungen, Schnupfen, Augenentzündungen und deutliche Stresssymptome.

Versorgung im Tierheim

Im Tierheim Arche Noah in Graz erhalten Hund und Katzen nun medizinische Betreuung und werden stabilisiert. Sobald sich ihr Gesundheitszustand verbessert, bereitet das Tierheim die Tiere auf eine Vermittlung vor.

Für die Hündin und die elf Katzen beginnt damit ein neuer Abschnitt. Nach der Behandlung sollen sie ein dauerhaftes Zuhause finden, in dem sie verlässliche Betreuung und stabile Lebensbedingungen erfahren.

Das Tierheim Arche Noah Graz bittet um Spenden, damit auch weiterhin dort geholfen werden kann, wo Mensch und Tier dringend Hilfe brauchen.

Empfänger: Aktiver Tierschutz Austria

IBAN AT71 3800 0000 0513 5025

Verwendungszweck: PA Lisa und Katzen