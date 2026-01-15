Rodeln, Bobfahren und Schlittenfahren in Graz und der Steiermark

Sobald der erste Schnee fällt, verändert sich Graz spürbar. Wiesen werden weiß, Hügel verwandeln sich in kleine Abfahrten und die Lust auf Winterspaß im Freien wächst. Damit Rodeln, Bobfahren und Schlittenfahren im Stadtgebiet jedoch länger möglich sind, braucht es nach einem Schneefall Tage mit Minusgraden. Nur so bleibt der Schnee liegen und verwandelt Graz nicht nur kurz, sondern nachhaltig in eine winterliche Spielwiese. Genau diese Wetterlage war auch nach den Schneefällen rund um Weihnachten entscheidend.

Sind diese Bedingungen erfüllt, eröffnen sich in Graz und darüber hinaus in der Steiermark zahlreiche Möglichkeiten für spontane Abfahrten und winterliche Ausflüge. Während im Stadtgebiet vor allem Naturhänge für kurze Rodelmomente sorgen, bieten steirische Ausflugsziele rund um Graz mehr Platz, bessere Infrastruktur und familienfreundliche Angebote. Dieser Überblick zeigt Dir, wo sich Rodeln, Bobfahren und Schlittenfahren lohnt und worauf Du dabei achten solltest.

Rodeln, Bobfahren und Schlittenfahren direkt in Graz

In Graz gibt es keine offiziell ausgewiesenen Rodelbahnen. Trotzdem nutzen viele Grazerinnen und Grazer bei entsprechender Schneelage sanfte Hänge in Naherholungsgebieten. Besonders beliebt sind Flächen rund um den Rosenhain, in Straßgang vor dem Hochwasserschutzdamm unterhalb vom Schloss Sankt Martin, im Bereich der Platte sowie einzelne Wiesen in Mariatrost und im Stiftingtal.

Im Alltag werden die Begriffe oft gleich verwendet. Ein Rodel ist meist klassisch aus Holz oder Metall und eignet sich gut für längere, schnellere Abfahrten. Ein Bob verfügt häufig über eine Rückenlehne und ist dadurch besonders für kleinere Kinder geeignet. Als Schlitten werden umgangssprachlich beide Varianten bezeichnet, vor allem einfache Kunststoffmodelle für kurze Hänge.

Diese Hänge eignen sich vor allem für kurze Abfahrten und Kinder. Da Spazierwege oft in der Nähe liegen, ist Rücksicht besonders wichtig. Das Rodeln erfolgt auf eigene Verantwortung und hängt stark von der aktuellen Schneesituation ab.

Rodelhügel in Premstätten

Nur wenige Fahrminuten von der Grazer Stadtgrenze entfernt, bietet der Rodelhügel hinter dem Schloss Premstätten bei ausreichend kalten Temperaturen eine einfache Möglichkeit für Winterspaß – die Gemeinde bemüht sich diesen im Winter zu beschneien. Der Rodelhügel ist sanft, übersichtlich und besonders bei Familien beliebt. Bei unserem letzten Besuch im Jänner war die Piste mittig eher (gewollt) ruppig – man wird zwar ordentlich durchgeschüttelt, aber viele Kinder freuen sich an den Hügeln. Durch die gute Erreichbarkeit eignet sich der Spot ideal für spontane Nachmittage im Schnee.

Gerade für kleinere Kinder ist dieser Hügel gut geeignet.

Der Klassiker in der Umgebung: Schöckl

Der Schöckl ist das bekannteste Rodelziel rund um Graz. Bei passenden Bedingungen werden vor allem natürliche Abfahrten im Bereich vom Westgipfel über den langen Weg nach Stattegg runter genutzt. Die Strecken sind länger und deutlich sportlicher als im Stadtgebiet.

Diese Abfahrten eignen sich vor allem für geübte Rodlerinnen und Rodler. Da die Rodelstrecken nicht präpariert sind, solltest Du vor der Anreise Wetter und Schneelage prüfen.

Familienfreundlich rodeln auf der Teichalm

Die Teichalm zählt zu den attraktivsten Winterzielen rund um Graz. Besonders praktisch ist der großzügig angelegte Bereich rund um die Zauberteppiche, der sich ideal zum Rodeln, Bobfahren und für erste Schwünge im Schnee eignet.

Aktuell stehen drei Zauberteppiche mit einer Gesamtlänge von 273 Metern zur Verfügung. Sie bringen Kinder und Erwachsene bequem bergauf, ohne anstrengendes Hinaufgehen. Die Zauberteppiche eignen sich nicht nur für Anfängerinnen und Anfänger auf Skiern, sondern auch hervorragend zum Rodeln und Bobfahren. Der eigentliche Zauberteppich für die Rodler ist der ganz rechts am Wald angrenzend. Eine Fahrt mit diesem dauert im Schnitt 3 Minuten. Das heißt, bei 10 Abfahrten, stehst du rund eine halbe Stunde nur am Zauberteppich – so vergeht das Stunden oder Zweistundenticket fast wie im Flug :)

Kurze Abfahrten, übersichtliches Gelände und klare Trennung von anderen Wintersportarten sorgen für ein entspanntes Erlebnis für die ganze Familie.

Seit dem Winter 2025 ergänzt eine eigene Rodelbahn rechts vom durch den Wald das Angebot. Die Strecke führt durch eine ruhige, bewaldete Umgebung und startet direkt beim oberen Ausstieg des langen Zauberteppichs auf der rechten Seite. Damit ist auch für etwas längere und abwechslungsreichere Abfahrten gesorgt. Aber Achtung: Die letzten zwei Kurven mit einem langsamen angepassten Tempo durchfahren! Hier unser Video von der Abfahrt auf der Rodelbahn:

Zauberteppich und Verleih auf der Teichalm

Der Verleih befindet sich direkt beim dritten Zauberteppich im Bereich Wiese Ost. Dort stehen verschiedene Modelle zur Verfügung, zusätzlich gibt es einfache Geräte auch zum Kauf.

Zauberteppich Preise

1 Stunde Zauberteppich: 9,50 Euro pro Person

2 Stunden Zauberteppich: 14,00 Euro pro Person

Tipp der Redaktion: Bei einer Anfahrt von Graz am besten gleich zwei Stunden nehmen, die Zeit vergeht schneller als man denkt.

Verleih

Zipfelbob: 10,00 Euro

Rodel: 12,00 Euro

Snowtube: 11,00 Euro

Nur Verkauf

Arschbob: 11,00 Euro

Warum die Teichalm besonders für Familien geeignet ist

Durch die Kombination aus mehreren Zauberteppichen, direktem Verleih, flachen Übungshängen und einer zusätzlichen Rodelbahn bietet die Teichalm ideale Bedingungen für Familien mit Kindern. Gleichzeitig bleibt das Gelände übersichtlich und gut kontrollierbar, was den Winterausflug entspannter macht..

Welche Rodelspots passen zu welcher Zielgruppe?

Für Kleinkinder und Anfänger

Stadthügel in Graz, der Rodelhügel in Premstätten sowie der Bereich rund um den Zauberteppich auf der Teichalm bieten kurze, übersichtliche Abfahrten mit geringem Gefälle.

Für Familien mit Schulkindern

Die Teichalm sowie größere Wiesenhänge in Mariatrost oder rund um die Platte bieten etwas mehr Tempo, bleiben aber gut kontrollierbar.

Für geübte Rodlerinnen und Rodler

Der Schöckl bietet längere und anspruchsvollere Abfahrten, die sichere Fahrtechnik und gutes Bremsen erfordern.

Rodel ausleihen – was ist möglich?

In Premstätten haben wir ein paar Schneerutscher und zwei bis drei Rodeln / Bobs für Kinder zum Ausborgen gesehen.

Am komfortabelsten ist die Situation auf der Teichalm. In der Wintersaison werden in der Nähe des Zauberteppichs Rodel verliehen, vor allem an Wochenenden und bei guter Schneelage. Die Verfügbarkeit ist witterungsabhängig.

Empfohlene Ausrüstung fürs Rodeln

Eine gute Ausrüstung erhöht Sicherheit und Komfort deutlich.

Grundausstattung

stabiler Rodel mit guter Lenkbarkeit

warme, wasserdichte Winterkleidung

feste Winterstiefel mit Profil

wasserabweisende Handschuhe

Zusätzliche Sicherheit

Helm, besonders für Kinder dringend empfohlen

Skibrille bei Wind oder Schneefall

Praktische Extras

Sitzunterlage oder Thermomatte

warmer Tee oder Wasser

Ersatzhandschuhe für Kinder

Sicherheit und Hinweis

Rodel nur bei ausreichender Schneehöhe und meide Forststraßen mit Verkehr. Naturhänge sind nicht abgesichert. Das Rodeln erfolgt daher immer auf eigene Gefahr.

Fazit

Ob mitten in Graz, in Premstätten oder auf der Teichalm. Rund um Graz findest Du zahlreiche Möglichkeiten zum Rodeln. Während Stadthügel und Premstätten ideal für spontane Ausflüge sind, bieten Schöckl und Teichalm echtes Winterfeeling für einen halben oder ganzen Tag. Mit der richtigen Vorbereitung steht dem Rodelspaß nichts im Weg.