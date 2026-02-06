In einem Skigebiet bei Mariazell kam es am Freitagvormittag, 6. Februar 2026, innerhalb weniger Minuten zu zwei schweren Rodelunfällen. Drei Personen erlitten dabei schwere Verletzungen.

Gegen 10.15 Uhr war ein elfjähriger Bub allein mit einer Rodel auf einer ausgewiesenen und präparierten Rodelbahn talwärts unterwegs. Aufgrund nächtlicher Minusgrade herrschten harte und gefrorene Schneeverhältnisse. In einer steilen Kurve verlor der Junge die Kontrolle, kam von der Bahn ab und stürzte in ein angrenzendes Waldstück. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu. Nach der Erstversorgung flog ihn ein Notarzthubschrauber in ein Krankenhaus nach Niederösterreich.

Nur rund zehn Minuten später ereignete sich in derselben Kurve ein weiterer Unfall. Eine 48-jährige Frau befuhr gemeinsam mit ihrem sechsjährigen Sohn die Rodelbahn. Aufgrund der hohen Geschwindigkeit und des harten Untergrundes verlor sie ebenfalls die Kontrolle über die Rodel. Beide kamen von der Strecke ab und stürzten in den angrenzenden Wald. Die Frau erlitt Verletzungen unbestimmten Grades, ihr Sohn wurde schwer verletzt. Nach der medizinischen Erstversorgung brachten Hubschrauber beide Verletzten in steirische Krankenhäuser.

Die Rettungs- und Bergearbeiten übernahmen die Bergrettung und die Alpinpolizei. Mehrere Hubschrauberbesatzungen unterstützten die Einsatzkräfte. Die Polizei nahm Ermittlungen zu den genauen Unfallhergängen auf.