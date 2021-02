Tipps für den Valentinstag im Grazer Corona Winter 2021

Am Sonntag ist es wieder soweit: Valentinstag. „Love is in the air“ – klingt abgedroschen, aber es schadet nicht sich Gedanken zu machen damit der Tag mit dem/der Liebsten noch schöner wird.

„Liebe geht durch den Magen“ besagt ein altes Sprichwort, das heißt man fängt am Besten schon beim Frühstück an. Schließlich ist ja Wochenende und man kann sich viel Zeit lassen bei Kaffee, Prosecco und frischem Gebäck vom Bäcker.

PS. Die Blumen nicht vergessen :-)

Unser Vorschlag: Das Café Fotter hat ein Valentin Frühstück Special zusammengestellt, dieses kann vorbestellt werden zur Selbstabholung. Bezahlt wird bequem im Onlineshop und auch die Blumen sind inklusive. (https://www.cafe-fotter.at/take-away/)

Tagsüber ist ein romantischer Spaziergang an der frischen Luft ein Muss. Hierzu bietet sich der Schlossberg mit Uhrturm, der Park Eggenberg oder der Hilmteich an. Zum Aufwärmen empfiehlt sich ein Besuch in den Museen, wie z.B. dem Kunsthaus, denn seit dieser Woche sind die wieder für BesucherInnen geöffnet. Wem das alles zu langweilig ist, der geht Eislaufen am Karmeliterplatz: Bei Sonnenuntergang am Valentinstag Hand in Hand über das Eis gleiten :-) (https://grazerwinterwelt.at/tickets/)

Ganz Süße gönnen sich eine Kugel Eis bei der Eisperle, die hat nämlich endlich wieder geöffnet nach der Weihnachtspause. Zum Start der Eissaison gibt es mit Avocado Banane, Pecan Toffee Pie und Cinnamon Story (zuckerfrei) gleich mehrere neue Sorten. Alternativ, so kurz vor Fasching, kann man sich z.b. bei der Bäckerei Sorger mit Krapfen eindecken, denn da gibt es Krapfen mit außergewöhnlichen Füllungen.

SelbermacherInnen können sich daheim beim Krapfen ausbacken versuchen. Ein gutes Faschingskrapfenrezept mit Video gibt es im Steirische Spezialitäten Magazin oder man formt ein Herz aus Germteig und orientiert sich an diesem Video auf Youtube.

Das Abendessen bei Kerzenschein im Lokal muss am Valentinstag in diesem Jahr leider daheim stattfinden. Wer nicht kochen mag, fragt am Besten im Lieblingsrestaurant nach einem Valentinstagsmenü oder bestellt bei einem Lieferdienst der Wahl. Unser Vorschlag: Die Pastaria in der Zinzendorfgasse hat eine Gustobox mit Fingerfood zusammengestellt und liefert auf Wunsch im Raum Graz: (https://pastaria.at/gustobox/)

Autorin: Karoline