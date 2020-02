Ob Regen oder Sonne beim Faschingsumzug in Graz. Wir sammeln ĂŒber die Jahre die besten Fotos vom nĂ€rrischen Grazer Fasching. Angefangen vom Landhaushof, wo verkleidere Kinder und ihre Eltern beim Grazer Kinderfasching ihren Spaß in einem geschĂŒtzten Rahmen haben, bis zum Faschingszug in der Herrengasse. Hier marschieren die Teilnehmer von der Schmiedgasse ĂŒber die gesperrte Herrengasse zur TribĂŒne am Hauptplatz wo sich die Kleine Zeitung Jury befindet. AngefĂŒhrt von der Gilde des 1. Grazer Faschingsclubs.

Bilder vom Fasching in der Grazer Innenstadt

