Fotoserie: Das war der Faschingsdienstag in Graz

Bei frühlingshaften Temperaturen machten sich zahlreiche Grazer:innen am Faschingsdienstag auf den Weg zur Herrengasse oder zum Grazer Rathaus um die Teilnehmer:innen beim 49. Kleine-Zeitung Faschingsumzug anzusehen.

Die Sieger in der Kategorie Gruppe waren die „Freunde aus Selzthal. Platz Zwei belegte „Die Brück“ und Platz Drei das Mariagrüner Kindertheater. In der Kategorie Wagen überzeugte „Asterix und Obelix zu Gast in Grätz“ vor „Skigebiete to rent“ und „Spionage auf Steirisch“.

In der Tvthek gibt es die Aufzeichnung vom ORF zum Nachsehen.