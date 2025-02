Bio Krapfen von Waldherr in Graz im Genuss-Test

Bei der Bio Bäckerei Waldherr in der Gleisdorfer Gasse 21 stand in dieser Faschingssaison zum ersten Mal ein Testkauf von Faschingskrapfen für unseren Genuss-Test an.

Wir kauften nach 11 Uhr klassische Faschingskrapfen mit Marille um 2,2 € das Stück. Bereits beim Schneiden in zwei Hälften fiel auf, dass das Messer nicht leichtgängig durch den Germteig glitt.

Beim Reinbeißen merken wir eine körnig, festere Konsistenz statt Fluffigkeit. Eine Testerin mutmaßte gar, dass für diesen Krapfen Dinkelmehr verwendet worden sei. Laut Beschreibung auf der Webseite der Bäckerei wird der Bio Krapfen aber aus Weizenmehl, Butter, Zucker, Milch, 20% Fruchtfüllung (Marillen, Agavendicksaft, Geliermittel: Apfelpektin, Zitronensaft), Eigelb, Vollei, Hefe, Zitronensaft und Vanille aus biologischen Anbau hergestellt.

Der Bio-Krapfen von Waldherr konnte uns diesmal geschmacklich und optisch nicht überzeugen. Vielleicht gilt auch bei diesen Krapfen: Je frischer, desto besser.

Die Küchenwaage zeigt 83g für das traditionelle Faschingsgebäck an.