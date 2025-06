Am Freitag, 27. Juni 2025, wird der erste von zwei RadSpielPlätzen eröffnet. Der neue Spielplatz befindet sich am Spielplatz Fischeraustraße im Bezirk Gösting und bietet Kindern ab Laufradalter bis etwa zwölf Jahre einen sicheren Ort zum Üben und Spielen mit dem Fahrrad.

Radspielplätze in Graz fördern sicheres Radfahren

Mit den neuen Radspielplätzen in der Fischeraustraße und am Ortweinplatz setzt Graz ein Zeichen für kindgerechte Mobilität. Kinder ab dem Laufradalter bis etwa zwölf Jahre können dort spielerisch das Radfahren üben und verbessern.

Radfahren mit Spaß und Sicherheit

Die Radspielplätze sind keine Mini-Verkehrsgärten, sondern vielfältige Übungsräume. Auf Slalomstrecken, Holzrampen, Wippen und sogar Straßenbahnschienen entwickeln Kinder ihre Balance, ihr Fahrgefühl und ihre Geschicklichkeit. Dabei steht der Spaß stets im Vordergrund. Während die Kleinsten mit dem Laufrad unterwegs sind, finden Anfänger:innen sichere Übungsflächen und Fortgeschrittene anspruchsvolle Herausforderungen.

Auch Schulklassen können dort praxisnah für den Straßenverkehr trainieren. Der Bedarf ist groß: Nur rund 60 Prozent der Grazer Kinder bestehen aktuell die Radprüfung, oft fehlt es an passenden Übungsorten.

Zwei neue Standorte mit durchdachter Ausstattung

Am Ortweinplatz entstand ein 400 m² großer temporärer Radspielplatz auf früheren Parkplätzen. In Gösting lädt ein 960 m² großes Areal in der Fischeraustraße dauerhaft zum Üben ein. Dort sorgen beschattete Sitzbereiche, neue Bäume, Radständer und abwechslungsreiche Parcours für ideale Bedingungen.

Öffnungszeiten und Regeln

Die Radspielplätze sind werktags von 7 bis 21 Uhr, an Sonn- und Feiertagen ab 8 Uhr geöffnet. Erlaubt sind Fahrräder, Laufräder und Roller ohne E-Antrieb. Helmpflicht besteht für alle.

Eröffnung mit Fest

Am 27. Juni findet von 14 bis 18 Uhr die feierliche Eröffnung in der Augasse 81a–81b/Fischeraustraße statt. Alle Kinder sind herzlich eingeladen, die neuen Anlagen auszuprobieren.

Highlights der Parcours