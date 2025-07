Familienstreit eskalierte in Seiersberg – Mann durch Schüsse verletzt

Gegen 23 Uhr gerieten am 2. Juli ein 53-Jähriger und dessen 40-jährige Gattin in ihrem Einfamilienhaus in einen heftigen Streit. Dabei dürfte der Verdächtige seine Gattin durch Würgen verletzt haben.

Die 19-jährige Tochter des Paares verständigte daraufhin den 37-jährigen Bruder der 40-Jährigen. Als dieser an der Wohnadresse einlangte, eskalierte der Streit und der 53-Jährige dürfte mit einer Faustfeuerwaffe auf seinen Schwager geschossen haben.

Der 37-Jährige wurde zweimal im Bereich der Schulter und der Hüfte getroffen. Im Anschluss dürfte der 53-Jährige noch mit einem Hammer auf den Kopf des Schwagers geschlagen haben.

Die Frau, deren beide Kinder – 15 und 19 Jahre alt – sowie der Schwerverletzte konnten vom Grundstück fliehen und die Einsatzkräfte verständigen. Der schwer verletzte 37-Jährige wurde in das LKH Graz eingeliefert und notoperiert. Sein Zustand wird als stabil bezeichnet.

Der 53-Jährige wurde von eintreffenden Polizeistreifen festgenommen und in das Polizeianhaltezentrum eingeliefert. Die weiteren Erhebungen werden vom Landeskriminalamt Steiermark geführt. Die verwendete Faustfeuerwaffe konnte bislang noch nicht aufgefunden werden