Zusammenstoß zwischen Pkw und Straßenbahn in Mariatrost

Am Dienstag, 19. August 2025, kam es in Mariatrost zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Straßenbahn der Linie 1 und einem Pkw. Eine 63-jährige Autofahrerin aus dem Bezirk Graz-Umgebung erlitt dabei leichte Verletzungen.

Die Frau war gegen 17 Uhr auf der Hilmteichstraße stadtauswärts unterwegs. Zeitgleich fuhr ein 26-jähriger Straßenbahnfahrer mit seiner Garnitur in dieselbe Richtung. An der Kreuzung Hilmteichstraße/Königsmühlstraße/Joseph-Marx-Straße bog die Pkw-Lenkerin nach links ab und geriet dabei direkt vor die Straßenbahn. Trotz Warnsignal und eingeleiteter Notbremsung konnte der Straßenbahnfahrer die Kollision nicht mehr verhindern. Die Garnitur prallte gegen die linke Vorderseite des Autos.

Offenbar unter Schock setzte die Lenkerin ihre Fahrt zunächst langsam fort. Kurz darauf kollidierte ihr Wagen frontal mit einem Zaunelement, einem Holzsteher und einem Baumstamm auf einem unbewohnten Grundstück. Einsatzkräfte des Roten Kreuzes brachten die Frau ins LKH Graz, wo ihre leichten Verletzungen ambulant behandelt wurden.

Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Straßenbahnbetrieb auf der Linie 1 war bis 17.40 Uhr unterbrochen. Ab 18.20 Uhr war auch die Hilmteichstraße wieder vollständig für den Verkehr freigegeben. Alkoholtests bei beiden Beteiligten verliefen negativ.