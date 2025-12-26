Après-Ski eskaliert – betrunkener Snowboarder hantiert mit Klappmesser

Alpine Einsatzkräfte haben am Donnerstagabend, 25. Dezember 2025, einen stark alkoholisierten Snowboarder vom Gipfel der Planai in Schladming gerettet. Der 18-Jährige aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag war hilflos und orientierungslos. Alpinisten warnen in diesem Zusammenhang eindringlich vor übermäßigem Alkoholkonsum und Leichtsinn am Berg.

Gegen 17.15 Uhr, bereits nach dem Ende des Liftbetriebs, bemerkten Einsatzkräfte der Pistenrettung im oberen Bereich der Herren-WM-Strecke einen offensichtlich betrunkenen jungen Mann. Der 18-Jährige hatte zuvor offenbar ein nahegelegenes Après-Ski-Lokal zu Fuß und ohne Snowboard in Richtung Tal verlassen. Dabei verlor er die Orientierung und schlief schließlich auf der Skipiste nahe dem Gipfel ein.

Pistenrettung fordert Polizei an

Die alpinen Einsatzkräfte fanden den Snowboarder noch vor Einbruch der Dunkelheit und leisteten Hilfe. Als sie den Mann auf einen Motorschlitten heben wollten, begann er jedoch plötzlich orientierungslos mit einem geöffneten Klappmesser zu hantieren. Eine konkrete Bedrohung bestand laut Polizei nicht. Die Pistenretter alarmierten dennoch vorsorglich die Polizei zur Unterstützung.

Nachdem Einsatzkräfte dem 18-Jährigen das Messer abgenommen hatten, brachten sie ihn mit dem Motorschlitten sicher ins Tal. Dort versuchten Polizisten, den Mann zu befragen. Aufgrund seiner starken Alkoholisierung war dies jedoch nicht möglich. Der junge Mann übergab sich mehrfach.

Das Rote Kreuz brachte ihn anschließend ins Krankenhaus Schladming. Seine Identität klärten die Einsatzkräfte über einen mitgeführten Ausweis. Den 18-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen des Verdachts der Anstandsverletzung. Zudem prüfen die Behörden, ob ihm die Kosten für den grundsätzlich vermeidbaren Einsatz verrechnet werden.

