In Leoben ist am Freitagnachmittag, 30. Jänner 2026, ein 11-jähriger Bub tot in einer Wohnung eines Mehrparteienhauses entdeckt worden.

Nach dem Tod eines elfjährigen Buben in Leoben hat sich der Verdacht eines Tötungsdelikts weiter erhärtet. Das bestätigte die Polizei am Samstag nach ersten umfassenden Ermittlungen des Landeskriminalamt Steiermark. Im Fokus steht die bereits festgenommene 39-jährige Mutter des Kindes.

Gegen 14.40 Uhr am 30. Jänner hatte die alleinerziehende Mutter selbst das Rote Kreuz alarmiert. Sie gab an, Schnittverletzungen erlitten zu haben. Als die Rettungskräfte in der Wohnung eintrafen, fanden sie den elfjährigen Sohn leblos vor und verständigten umgehend die Polizei. Der Bub wies nach Angaben der Ermittler schwere Stich- und Schnittverletzungen auf.

Umfangreiche Spurensicherung in der Wohnung

Tatortbeamte des Landeskriminalamtes führten bis in die Nachtstunden eine detaillierte Spurensicherung in der Wohnung durch. Dabei stellten die Ermittler mehrere Messer sicher, die als mutmaßliche Tatwaffen in Betracht kommen. Hinweise darauf, dass sich eine weitere Person zum Tatzeitpunkt in der Wohnung aufgehalten haben könnte, fanden die Beamten bislang nicht.

Ersten Erhebungen zufolge war der Elfjährige am Freitag bereits nicht mehr in der Schule erschienen. Die genauen Umstände seines Todes sowie der zeitliche Ablauf sind weiterhin Gegenstand der Ermittlungen.

Mutter mit Selbstverletzungen im Krankenhaus

Die 39-jährige Mutter erlitt ebenfalls Schnittverletzungen. Nach aktuellem Ermittlungsstand gehen die Behörden von Selbstverletzungen aus. Die Frau wurde unter Polizeibegleitung in ein Krankenhaus gebracht und dort operiert. Eine Einvernahme durch die Kriminalpolizei soll erfolgen, sobald ihr Gesundheitszustand dies zulässt.

Die Staatsanwaltschaft Leoben ordnete eine Obduktion des Leichnams des Kindes an. Zudem wurden eine körperliche Untersuchung sowie eine Blutabnahme bei der Tatverdächtigen veranlasst. Zu einem möglichen Motiv machten Polizei und Staatsanwaltschaft vorerst keine Angaben. Die Ermittlungen dauern an.