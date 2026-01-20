In der Nacht auf Dienstag, 20. Jänner 2026, kam es in Kainbach bei Graz im Ortsteil Hönigtal zu einem stundenlangen Großeinsatz der Polizei. Ein 46-jähriger Mann, der sich mit einer Schusswaffe in seinem Wohnhaus verbarrikadiert hatte, wurde bei einem Schusswechsel mit Einsatzkräften tödlich verletzt. Die Ermittlungen laufen.

Auslöser des Einsatzes war eine Anzeige von Angehörigen, die nicht im Haus des Mannes leben. Sie gaben an, vom 46-Jährigen bedroht worden zu sein. Zudem soll er ihnen zuvor beunruhigende Bilder mit Schusswaffen übermittelt haben. Aufgrund dieser Hinweise rückten Polizisten gemeinsam mit Spezialkräften zur Wohnadresse des Mannes aus. Die Einsatzkräfte gingen dabei von einem möglichen psychischen Ausnahmezustand aus.

Stundenlange Verhandlungen ohne Erfolg

Im weiteren Verlauf versuchten Polizisten mehrfach, Kontakt mit dem Mann aufzunehmen. Er zeigte sich jedoch unkooperativ und drohte laut Polizei, das Haus in die Luft zu sprengen. In der Folge verbarrikadierte er sich mit einer Langwaffe im Gebäude. Neben der Schnellen Interventionsgruppe SIG standen auch Sprengstoffspürhunde, das Einsatzkommando Cobra sowie eine polizeiliche Verhandlungsgruppe im Einsatz. Trotz stundenlanger Bemühungen gelang es nicht, den Mann zur Aufgabe zu bewegen.

Schusswechsel bei geplantem Zugriff

Im Rahmen eines geplanten Zugriffs durch Spezialkräfte eröffnete der 46-Jährige laut ersten Erkenntnissen das Feuer auf die Polizisten. Die Beamten erwiderten die Schüsse. Der Mann erlitt dabei schwere Schussverletzungen. Bereits zuvor alarmierte Rettungskräfte und ein Notarzt leiteten sofort medizinische Maßnahmen ein, der Mann verstarb jedoch noch an der Einsatzstelle. Verletzt wurde auf Seiten der Polizei niemand.

Ermittlungen laufen

Zur Klärung des genauen Ablaufs stehen seit den Nachtstunden Kriminalisten, Tatortbeamte und die Staatsanwaltschaft vor Ort im Einsatz. Auch Sachverständige wurden hinzugezogen. Zusätzlich nahm die Ermittlungsstelle EBM des Bundesministeriums für Inneres Untersuchungen zum polizeilichen Waffengebrauch auf.