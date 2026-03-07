In der Wickenburggasse im Bezirk Geidorf kam es am Freitagvormittag, 6. März 2026, zu einem schweren Fahrradunfall. Zwei Radfahrer stießen frontal zusammen, eine 82-jährige Frau erlitt dabei lebensgefährliche Verletzungen.

Gegen 9:15 Uhr fuhr ein 49-jähriger Grazer mit seinem Fahrrad in Richtung Westen. Gleichzeitig war eine 82-jährige Grazerin mit ihrem Rad in entgegengesetzter Richtung unterwegs. Laut Angaben des Mannes sowie einer Zeugin geriet die ältere Frau plötzlich auf die linke Seite des Radweges. Der 49-Jährige konnte weder rechtzeitig ausweichen noch bremsen, woraufhin es zur Kollision kam.

Beide Radfahrer stürzten. Der Mann erlitt dabei Verletzungen im Gesicht, kümmerte sich jedoch sofort um die schwer verletzte Frau. Sie hatte eine stark blutende Kopfwunde. Mehrere Passanten eilten zu Hilfe und verständigten die Rettungskräfte.

Der Zustand der 82-Jährigen war so kritisch, dass sie noch am Unfallort reanimiert werden musste. Rettungskräfte brachten sie anschließend in das LKH Graz. Dort wurde sie im Schockraum behandelt und danach auf die Intensivstation verlegt.

Der 49-Jährige wurde ebenfalls ins Krankenhaus gebracht und dort ambulant behandelt. Ein Alkotest bei ihm verlief negativ.