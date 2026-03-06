Die Polizei hat einen 62-jährigen Mann aus Graz festgenommen. Er steht im Verdacht, im Grazer Bezirk Geidorf mehrere Abfallcontainer in Brand gesetzt zu haben.

Die Ermittlungen begannen bereits im Mai 2025, nachdem am Geidorfplatz mehrere Müllcontainer gebrannt hatten. Damals stellte sich heraus, dass die Brände vermutlich absichtlich gelegt worden waren.

Weitere Brände führten zur Festnahme

Nach zwei weiteren Brandereignissen am 11. und 22. Februar 2026 intensivierten Kriminalbeamte des Stadtpolizeikommandos Graz ihre Ermittlungen. Im Zuge umfangreicher Fahndungsmaßnahmen konnten sie schließlich einen 62-jährigen Grazer als Verdächtigen ausforschen und festnehmen.

Bei einer längeren Einvernahme zeigte sich der Mann geständig.

Zwölf Brandlegungen und hoher Schaden

Nach aktuellem Ermittlungsstand soll der Verdächtige insgesamt zwölf Brände an Abfallcontainern im Bezirk Geidorf gelegt haben. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 65.000 Euro geschätzt.

Der Mann gab an, die Taten aus Langeweile und unter Alkoholeinfluss begangen zu haben. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Graz wurde er in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert.