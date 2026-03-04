Auf dem Geh- und Radweg der Eggenberger Straße kam es am Dienstagabend, 3. März 2026, zu einem schweren Fahrradunfall. Zwei Rennradfahrer prallten frontal zusammen und verletzten sich dabei.

Gegen 19.15 Uhr war ein 53-jähriger Wiener mit seinem Rennrad am nördlichen Geh- und Radweg von Osten in Richtung Westen unterwegs. Gleichzeitig fuhr eine 25-jährige Grazerin mit ihrem Rennrad in entgegengesetzter Richtung.

Vor dem 53-Jährigen fuhr ein bislang unbekannter Radfahrer mit geringer Geschwindigkeit. Als der Wiener diesen links überholen wollte, kam es zur Kollision mit der entgegenkommenden 25-Jährigen. Beide stürzten.

Der 53-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde in das LKH Graz eingeliefert. Die 25-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu, blieb jedoch vorsorglich zur Beobachtung über Nacht im Krankenhaus.

Zum Unfallzeitpunkt war die Eggenberger Straße stark befahren, auch der Geh- und Radweg war rege genutzt. Die Polizei ersucht mögliche Zeugen, sich bei der Verkehrsinspektion Graz unter 059133-65-4110 zu melden.