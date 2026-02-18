In St. Leonhard kam es Mittwochnachmittag, 18. Februar 2026, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Fußgängerin mit Kleinkind. Beide wurden verletzt, das Kind musste stationär aufgenommen werden.

Gegen 12:30 Uhr war ein 82-jähriger Grazer mit seinem Auto auf der Nibelungengasse in Richtung Südwesten unterwegs. An der Kreuzung bog er bei Grünlicht nach links in die Merangasse ein. Dabei erfasste er eine 37-jährige Frau, die sich mit ihrer zweijährigen Tochter am Arm auf dem Schutzweg befand.

Durch den Zusammenstoß stürzte die Mutter samt Kind auf die Fahrbahn. Beide wurden vom Roten Kreuz ins LKH Graz gebracht.

Die 37-Jährige erlitt eine Platzwunde am Hinterkopf. Nach ambulanter Behandlung konnte sie das Krankenhaus wieder verlassen. Ihre zweijährige Tochter dürfte sich eine Fraktur im Kopfbereich zugezogen haben. Das Kind wurde in der Kinderklinik stationär aufgenommen und weiter medizinisch betreut.

Alkomattests bei beiden Unfallbeteiligten verliefen negativ.