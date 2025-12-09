Die MS3 Gastro GmbH, Betreiberin des Restaurants Glockenspielkeller am Mehlplatz 3, hat am 9. Dezember 2025 beim Landesgericht für Zivilrechtssachen Graz ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eingereicht. Das Unternehmen besteht seit Juli 2024 und wird von Markus Schaffer geführt.

Finanzlage und Eckdaten

Laut KSV1870 beschäftigt die GmbH zehn Mitarbeitende und hat rund 21 Gläubiger. Die Passiva belaufen sich auf etwa 1,23 Millionen Euro, den Aktiva stehen rund 772.000 Euro gegenüber. Gesellschafter sind Markus Schaffer (5 Prozent), Manuela Schwarz (90 Prozent) und die Profutura Beteiligungs GmbH (5 Prozent).

Der vorgelegte Sanierungsplan sieht vor, dass Gläubigerinnen und Gläubiger innerhalb von zwei Jahren 20 Prozent ihrer Forderungen erhalten.

Gründe für die Insolvenz

Nach Angaben des Unternehmens führten mehrere Faktoren zur wirtschaftlichen Schieflage. Ein längerfristiger Personalmangel erschwerte den laufenden Betrieb und reduzierte die Umsätze, besonders in der Sommersaison. Dadurch blieb das Potenzial des stark frequentierten Gastgartenstandorts ungenutzt. Zusätzlich belasteten hohe Kosten für Ankauf und Umbau des Lokals die finanzielle Stabilität. Diese Investitionen überstiegen langfristig die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Betriebs.

Obwohl die Geschäftsführung versuchte, mit verschiedenen Maßnahmen gegenzusteuern, brachten diese Bemühungen keine nachhaltige Verbesserung. Außerdem endeten Gespräche mit möglichen Investorinnen, Investoren und Finanzierungsstellen ohne Ergebnis. Somit blieb keine Grundlage für eine wirtschaftlich gesicherte Fortführung.

Mit dem eingeleiteten Verfahren soll nun geklärt werden, ob eine geordnete Sanierung des Restaurants möglich ist.

