Der Grazer Landhaushof wurde am Donnerstagvormittag zur Bühne für steirische Volkskultur. Mehrere Schulklassen aus der Steiermark präsentierten dort einen Volkstanz-Flashmob und eröffneten damit die „Josefitag(e) in der Steiermark“.

Mit Musik, Tanz und viel Begeisterung setzten die Schülerinnen und Schüler ein Zeichen für den steirischen Landesfeiertag rund um den 19. März.

Josefitag soll stärker ins Bewusstsein rücken

Mit der Initiative möchten die Veranstalter den Josefitag künftig wieder stärker im öffentlichen Bewusstsein verankern. Unter dem Motto „Steirer feiern – Josefitag(e) in der Steiermark“ finden im ganzen Bundesland Veranstaltungen statt, die regionale Traditionen und kulturelle Besonderheiten hervorheben.

Die Volkskultur Steiermark koordiniert die Aktivitäten gemeinsam mit mehreren volkskulturellen Verbänden. Ziel ist es, steirische Bräuche, Musik und Tanz stärker sichtbar zu machen.

Flashmob mit Live-Musik im historischen Innenhof

Die beteiligten Schulklassen bereiteten sich bereits im Unterricht auf den Auftritt vor. Sie übten eine leicht erlernbare Volkstanz-Choreografie, die speziell für dieses Projekt entwickelt wurde.

Im Grazer Landhaushof präsentierten die Kinder den Tanz schließlich als Flashmob. Für die musikalische Begleitung sorgten die Pagger Buam, die das bekannte Lied „Böll böll Kernöl“ live spielten.

Die Tanzschule Eichler unterstützte die Vorbereitung der Schulklassen. Ein Lernvideo mit den einzelnen Tanzschritten half den Schülerinnen und Schülern, die Choreografie vor dem gemeinsamen Auftritt einzuüben.

Stadtführung vermittelte steirische Geschichte

Neben dem Tanzprogramm nahmen die Schulklassen auch an einer Stadtführung durch Graz teil. Die Graz Guides begleiteten die Kinder und vermittelten dabei Einblicke in wichtige Kapitel der steirischen Geschichte.

Dabei erfuhren die Schülerinnen und Schüler unter anderem mehr über Erzherzog Johann, den steirischen Panther und den heiligen Josef. Diese historischen Figuren und Symbole prägen bis heute die kulturelle Identität der Steiermark.

Mehrere Schulen aus unterschiedlichen Regionen der Steiermark beteiligten sich an der Aktion und brachten gemeinsam Leben in den historischen Landhaushof.