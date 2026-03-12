Bei einem Verkehrsunfall zwischen einem E-Scooter und einem Pkw ist am Mittwochvormittag, 11. März 2026, ein 48-jähriger Mann schwer verletzt worden.

Der Unfall ereignete sich gegen 9:10 Uhr im Bereich der Kreuzung Salfeldstraße / Straßganger Straße. Ein 75-jähriger Grazer war mit seinem Pkw auf der Salfeldstraße in Richtung Osten unterwegs. Beim Verkehrszeichen „Vorrang geben“ hielt er zunächst an, um anschließend nach rechts in die Straßganger Straße einzubiegen.

Zur selben Zeit fuhr ein 48-jähriger Grazer mit seinem E-Scooter auf dem westlichen Gehsteig der Straßganger Straße in Richtung Norden – entgegen den geltenden Vorschriften.

Als sich der Scooterfahrer der Kreuzung näherte, bemerkte er den stehenden Pkw. Laut Polizei dürfte er erkannt haben, dass der Autofahrer zwar nach Norden blickte, jedoch nicht in seine Richtung. Da er offenbar davon ausging, übersehen worden zu sein, bremste der 48-Jährige stark ab. Dennoch prallte er gegen den anfahrenden Pkw.

Bei der Kollision wurde sein rechter Fuß vom rechten Vorderrad des Autos überrollt. Nach der Erstversorgung durch Rettungskräfte wurde der schwer verletzte Mann in das UKH Graz gebracht.