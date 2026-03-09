In einer Heimgartenanlage in der Herrgottwiesgasse im Bezirk Puntigam ist am Samstagmittag eine Gartenhütte vollständig ausgebrannt. Die Anlage befindet sich neben dem Sportplatz des ASVÖ Steiermark.

Als die Feuerwehr eintraf, stand die Hütte bereits in Vollbrand. Die Einsatzkräfte verhinderten jedoch, dass die Flammen auf angrenzende Gebäude übergriffen. Verletzt wurde niemand.

Zur Bekämpfung des Feuers setzten die Feuerwehrleute zwei C-Rohre ein. Zusätzlich öffneten sie Teile der Dachkonstruktion, um mögliche Glutnester vollständig abzulöschen. Die Löschwasserversorgung stellte ein Großtanklöschfahrzeug sicher.

Die Ursache des Brandes ist derzeit noch unklar und Gegenstand laufender Ermittlungen. Insgesamt standen fünf Fahrzeuge und 18 Einsatzkräfte im Einsatz.