Küchenbrand in Graz – Bewohner ins Krankenhaus gebracht

Am 1. März 2026 gegen 21 Uhr rückte die Berufsfeuerwehr Graz zu einem Wohnungsbrand in die Konrad-Hopferwieser-Gasse aus. Mehrere Anrufer meldeten Rauch im Stiegenhaus sowie Flammen, die aus einem Fenster schlugen.

Als die Einsatzkräfte eintrafen, versorgte das Rote Kreuz den Bewohner der betroffenen Wohnung bereits vor dem Gebäude. Mehrere Hausbewohner hatten das Mehrparteienhaus vorsorglich verlassen.

Die Feuerwehr setzte umgehend einen Löschangriff mit einem C-Rohr unter schwerem Atemschutz. Gleichzeitig befreiten die Einsatzkräfte das Stiegenhaus vom Rauch und sicherten den Bereich ab. In der Wohnung lokalisierten die Feuerwehrleute den Brandherd in der Küche und löschten das Feuer rasch ab.

Anschließend führten die Einsatzkräfte umfangreiche Entrauchungs- und Sicherungsarbeiten durch. Nachdem sie auch alle angrenzenden Wohnungen kontrolliert hatten, konnten die Bewohner nach rund einer Stunde in ihre Wohnungen zurückkehren.

Der Bewohner der Brandwohnung wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Weitere Verletzte gab es nicht. Die Berufsfeuerwehr Graz stand mit sechs Fahrzeugen und 24 Kräften im Einsatz.

Fotos: BF Graz