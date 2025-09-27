Am Sonntag, 21. September 2025, kam es am Hilmteich zu einem Fall von Tierquälerei. Gegen 10 Uhr entdeckte eine Passantin eine schwer verletzte Ente. Das Tier dürfte zuvor mit einer Armbrust oder einer ähnlichen Waffe beschossen worden sein.

Die Ente konnte nicht gerettet werden und musste von einer Tierärztin eingeschläfert werden. Bisher gibt es keine Hinweise auf die Täterin oder den Täter.

Die Polizeiinspektion Riesplatz ersucht um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 059 133 / 6592 100 zu melden.