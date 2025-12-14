Nur wenige Stunden nach dem offiziellen Betriebsstart ziehen die ÖBB eine äußerst positive erste Bilanz zur neuen Koralmbahn. Der Verkehr auf der neuen Südstrecke zwischen Graz und Klagenfurt lief von Beginn an planmäßig. Gleichzeitig zeigte sich eine außergewöhnlich hohe Nachfrage: Bereits am ersten Tag waren rund 30 Züge unterwegs, etwa 10.000 Fahrgäste nutzten die neue Verbindung durch Steiermark und Kärnten.

Damit entwickelte sich die Koralmbahn vom Start weg zu einem stark frequentierten Angebot im österreichischen Bahnnetz. Die Kombination aus deutlich verkürzten Reisezeiten, einem dichteren Fahrplan und neuen Direktverbindungen überzeugte viele Reisende bereits in den ersten Stunden.

Schneller Takt und neue Angebote überzeugen

Mit einer Fahrzeit von nur 41 Minuten zwischen Graz und Klagenfurt setzt die neue Strecke neue Maßstäbe im innerösterreichischen Bahnverkehr. Zusätzlich sorgt der engere Takt für mehr Flexibilität im Alltag. Auch die verbesserte Verknüpfung von Nah- und Fernverkehr trägt dazu bei, dass Pendlerinnen, Pendler und Gelegenheitsreisende gleichermaßen profitieren.

Besonders gut angenommen werden auch die neuen Interregio-Züge. Sie schaffen zusätzliche attraktive Verbindungen im inneralpinen Raum und erweitern das Angebot über die reine Achse Graz Klagenfurt hinaus. Dadurch gewinnt die Südstrecke auch für regionale Reisen deutlich an Bedeutung.

ÖBB CEO Andreas Matthä zieht ein positives Fazit zum Auftakt:

Der heutige Start der Koralmbahn ist ein historischer Meilenstein und ein voller Erfolg. Schon in den ersten Stunden sehen wir, wie groß die Begeisterung für die neue Verbindung ist. Wir erleben ein enormes Interesse an der neuen Strecke zwischen Graz und Klagenfurt.

Hohe Nachfrage auch rund um Weihnachten erwartet

Die starke Auslastung zum Start dürfte sich in den kommenden Tagen fortsetzen. Rund um Weihnachten und Neujahr rechnen die ÖBB österreichweit mit einem besonders hohen Fahrgastaufkommen. Um darauf zu reagieren, wird das Angebot deutlich ausgeweitet. Zusätzlich zu den regulären Zügen stellen die ÖBB mehr als 60 weitere Verbindungen mit insgesamt rund 23.000 zusätzlichen Sitzplätzen bereit.

Aufgrund der hohen Buchungslage empfehlen die ÖBB, Sitzplätze frühzeitig zu reservieren. Reservierungen sind online, über die ÖBB App, an den Ticketschaltern sowie beim Kund:innenservice erhältlich. Ein weiterer Vorteil bleibt die Flexibilität: Sitzplatzreservierungen lassen sich bis einen Tag vor der Abfahrt kostenlos stornieren.