Die Stadt Graz hat eine neue zentrale Ansprechpartnerin für wirtschaftliche Belange in der Innenstadt: Elisa-Maria Steinberger hat mit 1. Dezember die Leitung des neu geschaffenen Referats Citymanagement in der Wirtschaftsabteilung übernommen. Ziel des Referats ist es, Aktivitäten zu bündeln, Betriebe und Eigentümer stärker zu vernetzen sowie neue Impulse für eine lebendige und wirtschaftlich stabile Innenstadt zu setzen.

Steinberger will als koordinierende Schnittstelle zwischen Handel, Gastronomie, Kultur, Immobilienbranche und Stadtverwaltung auftreten. Zu ihren Aufgaben zählen der direkte Austausch mit Unternehmen, Gespräche mit Hauseigentümerinnen und Hauseigentümern sowie die Entwicklung neuer Projekte, etwa zur Belebung leerstehender Erdgeschoße oder zur Organisation von Veranstaltungen.

Wirtschaftsstadtrat Kurt Hohensinner betont den Handlungsbedarf angesichts aktueller Herausforderungen für die Innenstadt. Das bereits im Herbst vorgelegte Forderungspapier der Wirtschaft solle als Grundlage für weitere Maßnahmen dienen. Die neue Citymanagerin könne dabei eine Schlüsselrolle übernehmen, brauche jedoch politische Unterstützung, so Hohensinner.

Steinberger, Jahrgang 1981, hat Rechtswissenschaften studiert und eine Ausbildung in Mediation sowie Konfliktmanagement absolviert. Vor ihrer neuen Funktion war sie in der Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung der Stadt Kapfenberg tätig, zuvor mehrere Jahre beim Unternehmen Kastner & Öhler.