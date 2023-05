SK Sturm Cup-Feier am Hauptplatz (+Video)

Der SK Sturm besiegt den SK Rapid beim Cup-Finalke in Klagenfurt mit 2:0. Am Hauptplatz wurde am 1. Mai im Rahmen der Feierlichkeiten der Pokal präsentiert. Eine große Party folgte. Die steirische Polizei war mit einem verstärkten Aufgebot an Einsatzkräften im Einsatz. Sieh dir unsere Fotos & Videos der Cupfeier in Graz an!