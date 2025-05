Zwei Männer nach Raub bei Fußballspiel in Graz festgenommen

Nach einem Raubüberfall im Umfeld des Bundesliga-Spiels zwischen SK Sturm Graz und SK Rapid Wien am 4. April 2025 identifizierten Ermittler zwei Tatverdächtige. Beide Männer aus Graz, 21 und 27 Jahre alt, sitzen nun in der Justizanstalt Jakomini.

Am Abend des Spiels kam es in der Tiefgarage des Stadions zu einem gewaltsamen Übergriff. Zwei Männer, offenbar Anhänger von Sturm Graz, griffen eine 22-jährige Frau aus Niederösterreich sowie ihre drei Begleiter an. Zuerst provozierten sie die Gruppe wegen ihrer Fan-Zugehörigkeit. Danach brachte einer der Männer die Frau zu Boden und schlug ihr mit der Faust ins Gesicht. Anschließend verletzten sie zwei der Begleiter bei einer körperlichen Auseinandersetzung. Schließlich raubte einer der Täter der Frau ihren Fanschal, und beide flüchteten.

Ermittler klärten Fall durch intensive Nachforschungen auf

Die Spezialeinheit „SGS – Szenetypische Gewalt Sport“ übernahm den Fall und identifizierte die mutmaßlichen Täter durch umfangreiche Ermittlungen. Am 8. Mai 2025 nahmen Polizisten den 21-jährigen Grazer an seiner Wohnadresse fest. Bei der Einvernahme gestand er die Tat teilweise. Vier Tage später fassten die Ermittler auch den zweiten Verdächtigen (27), der jedoch jede Schuld bestritt. Die Staatsanwaltschaft Graz ordnete in beiden Fällen die Einlieferung in die Justizanstalt Jakomini an.

Dieser Fahndungserfolg zeige laut Polizei die Wirksamkeit der Grazer Spezialeinheit SGS, die gezielt gegen Gewalt im Umfeld von Sportveranstaltungen vorgeht und regelmäßig mit Aufklärungserfolgen überzeugt.