Am 23. April 2025 wurde ein 16-jähriger Grazer gegen 22:30 Uhr in der Glacisstraße Opfer eines Raubüberfalls. Mehrere Unbekannte griffen den Jugendlichen an, rissen ihn zu Boden und nahmen ihm die Geldbörse ab. Der 16-Jährige erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und war zum Teil nicht ansprechbar. Ersthelfer alarmierten die Rettungskräfte. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb zunächst erfolglos.

Die Raubgruppe des Kriminalreferats Graz konnte nun gemeinsam mit der Polizeiinspektion Graz-Schmiedgasse drei Tatverdächtige ausforschen: zwei 16-jährige Syrer und einen 14-jährigen Afghanen. Die beiden älteren Jugendlichen waren bereits wegen ähnlicher Delikte bekannt.

Am 1. Juni 2025 nahmen Einsatzkräfte die Verdächtigen an ihren Wohnadressen fest. Die Festnahmen erfolgten auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Graz mit Unterstützung der Schnellen Interventionsgruppe. Bei den Einvernahmen zeigten sich die Jugendlichen teilweise geständig.

Am 2. Juni wurden sie in die Justizanstalt Graz-Jakomini überstellt. Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen.