Polizisten nahmen am Montagabend, dem 21. Juli 2025, einen 25-jährigen Grazer fest. Er hatte zuvor in mehreren Facebook-Gruppen mit Anschlägen gedroht, unter anderem am Jakominiplatz.

Gegen 21:30 Uhr entdeckten Einsatzkräfte den Tatverdächtigen im Bereich Jakominiplatz und nahmen ihn fest. Kurz zuvor hatte er in einer Facebook-Gruppe eine Drohung veröffentlicht. Im Zuge der Ermittlungen fanden Polizisten heraus, dass er im Laufe des Tages zahlreiche weitere Drohungen in sozialen Netzwerken gepostet hatte. Diese umfassten unter anderem Gewaltandrohungen und Ankündigungen weiterer Straftaten.

Bombendrohung aus dem Mai aufgeklärt

Die Polizei konnte dem 25-Jährigen auch eine Bombendrohung vom 18. Mai 2025 zuordnen. Diese hatte ebenfalls den Jakominiplatz betroffen und einen größeren Polizeieinsatz mit Evakuierungen ausgelöst.

Bei der Festnahme fanden die Einsatzkräfte keine Hinweise auf eine tatsächliche Anschlagsplanung. Der Mann gestand die Taten und erklärte, er habe Aufmerksamkeit erregen wollen. Die Polizei zeigte ihn an, prüft die Verrechnung der Polizeieinsätze und brachte den Tatverdächtigen in weiterer Folge in ein Krankenhaus.